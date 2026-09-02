Los mexicanos que estarán en el Festival de Cine de Venecia 2026

El Festival Internacional de Cine de Venecia 2026 comienza este 2 de septiembre y México tendrá una presencia destacada durante los diez días de actividades en el Lido. La programación incluye tres películas mexicanas, además de figuras nacionales frente y detrás de cámaras.

Gael García Bernal encabeza la presencia mexicana en Venecia

Uno de los proyectos más esperados es Hombre al agua, el tercer largometraje dirigido por Gael García Bernal, quien además protagoniza y coescribe la película. La cinta tendrá su estreno mundial en Venice Spotlight y está programada para presentarse el 6 de septiembre.

El proyecto reúne a varios rostros mexicanos. Además de Gael, en el elenco aparecen Esmeralda Pimentel, Manuel García Rulfo y Jorge Salinas, junto a Débora Nascimento, Natalia Oreiro, Anna Díaz, Ezequiel Díaz y Ricky Martin.

Más talento mexicano llega a la Mostra

La presencia nacional también incluye Tijuana, todavía, dirigida por Gabriel Gutiérrez Morales y producida y protagonizada por Humberto Busto. La cinta forma parte de Biennale College Cinema y cuenta también con Miry Rodríguez, Dilan Rivera y Jorge Domínguez Cerdá en su reparto.

A ellos se suma el cineasta mexicano David Pablos, quien este año regresa a Venecia como integrante del jurado internacional de Orizzonti, después de que su película En el camino fuera reconocida en la edición anterior.

La participación confirma nuevamente la presencia del cine mexicano en uno de los escaparates cinematográficos más importantes del mundo, cuya edición 83 se celebrará del 2 al 12 de septiembre de 2026.

