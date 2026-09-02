Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

La hermana de Matthew Perry rompe el silencio para una nueva docuserie sobre el actor de Friends

A casi tres años de su muerte, The One About Matthew Perry buscará mostrar al hombre detrás de Chandler Bing a través de testimonios de su hermana, sus amigos más cercanos y material nunca antes visto de su archivo familiar.

Septiembre 02, 2026 • 
Tania Franco
David Schwimmer y Matthew Perry - Friends

Steve Granitz/WireImage

La vida de Matthew Perry será contada desde una perspectiva mucho más íntima. Netflix anunció The One About Matthew Perry, una serie documental de tres episodios que explorará la trayectoria, las luchas personales y el legado del actor que conquistó a millones de espectadores como Chandler Bing en Friends. Su estreno está programado para el 27 de octubre de 2026, un día antes del tercer aniversario de su muerte.

Friends-los-mejores-cameos-de-la-serie

Getty Images/Getty Images

La producción estará construida alrededor de testimonios nunca antes escuchados de Mia Perry Bowick, hermana menor del actor, así como de sus amigos de toda la vida y colaboradores. También incluirá fotografías y videos inéditos provenientes del archivo privado de la familia Perry.

Me ha tomado tiempo sentirme preparada para compartir estos recuerdos y lo que significó amar a Matthew con toda la complejidad de su vida: verlo como una persona completa, no solo como Chandler y no solo como alguien que luchó contra la adicción.
Mia Perry Bowick
La hermana de Matthew Perry rompe el silencio para una nueva docuserie sobre el actor de Friends

Getty Images

La docuserie está dirigida por Mary Robertson, ganadora del Emmy y responsable de producciones como Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV. De acuerdo con la cineasta, aunque el público conoció el talento cómico de Perry y su interpretación de Chandler, solo llegó a conocer una parte de su historia.

Por ahora, Netflix no ha confirmado si Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc o David Schwimmer aparecerán en el documental. La plataforma únicamente ha adelantado la presencia de amigos de toda la vida y colaboradores creativos del actor.

friends.jpg

Getty Images

¿Cuándo se estrena el documental de Matthew Perry?

The One About Matthew Perry llegará a Netflix el 27 de octubre de 2026. La fecha fue elegida porque Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, por los efectos agudos de la ketamina, según determinó la oficina forense del condado de Los Ángeles.

Friends Matthew Perry
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
George Clooney recibe emotivo homenaje en Venecia con el codiciado León de Oro
Entretenimiento
George Clooney recibe emotivo homenaje en Venecia con el codiciado León de Oro
Septiembre 02, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Nathan Kress, de iCarly, habla de su regreso a Nickelodeoncomo director del spin-off de Victorious
Entretenimiento
Nathan Kress, de iCarly, habla de su regreso a Nickelodeoncomo director del spin-off de Victorious
Septiembre 02, 2026
 · 
Tania Franco
Las polémicas que persiguen a John Galliano: el lado más controvertido del diseñador
Entretenimiento
Las polémicas que persiguen a John Galliano: el lado más controvertido del diseñador
Septiembre 01, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Christopher y Kailey, los hijos de William Levy que llenan de orgullo al actor
Entretenimiento
Christopher y Kailey, los hijos de William Levy que llenan de orgullo al actor
Septiembre 01, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Justin y Hailey Bieber protagonizan un tenso momento en la boda de Finneas, hermano de Billie Eilish
Entretenimiento
Justin y Hailey Bieber protagonizan un tenso momento en la boda de Finneas, hermano de Billie Eilish
La pareja fue captada apartándose de los invitados para mantener una conversación aparentemente seria durante la boda de Finneas O’Connell y Claudia Sulewski en California.
Septiembre 01, 2026
 · 
Tania Franco
Brendan Fraser se transforma por completo y luce irreconocible para su nueva película
Entretenimiento
Brendan Fraser se transforma por completo y luce irreconocible para su nueva película
Brendan Fraser se pone en la piel del general Eisenhower en la película ‘Tiempo de Victoria’ y la transformación física es tan brutal y sorprendente como su actuación.
Septiembre 01, 2026
 · 
Melisa Velázquez
sophia-sylvester-stallone-compromiso.jpeg
Entretenimiento
Sophia Stallone, hija de Sylvester Stallone anuncia su compromiso con Michael Sheehan
La hija mayor de Sylvester Stallone y Jennifer Flavin se comprometió con su novio Michael Sheehan. Te contamos lo que se sabe sobre el hombre que conquistó el corazón de Sophia.
Septiembre 01, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
veronica-castro-jose-alberto-oxigeno.jpg
Entretenimiento
El Güero Castro revela por qué Verónica Castro usa oxígeno y aclara cómo está su salud
La aparición de Verónica Castro con un tanque de oxígeno causó preocupación entre sus seguidores, por lo que su hermano José Alberto “El Güero” Castro explicó la razón por la que la actriz necesita este apoyo.
Septiembre 01, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez