La hermana de Matthew Perry rompe el silencio para una nueva docuserie sobre el actor de Friends

La vida de Matthew Perry será contada desde una perspectiva mucho más íntima. Netflix anunció The One About Matthew Perry, una serie documental de tres episodios que explorará la trayectoria, las luchas personales y el legado del actor que conquistó a millones de espectadores como Chandler Bing en Friends. Su estreno está programado para el 27 de octubre de 2026, un día antes del tercer aniversario de su muerte.

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La producción estará construida alrededor de testimonios nunca antes escuchados de Mia Perry Bowick, hermana menor del actor, así como de sus amigos de toda la vida y colaboradores. También incluirá fotografías y videos inéditos provenientes del archivo privado de la familia Perry.

Me ha tomado tiempo sentirme preparada para compartir estos recuerdos y lo que significó amar a Matthew con toda la complejidad de su vida: verlo como una persona completa, no solo como Chandler y no solo como alguien que luchó contra la adicción. Mia Perry Bowick

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La docuserie está dirigida por Mary Robertson, ganadora del Emmy y responsable de producciones como Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV. De acuerdo con la cineasta, aunque el público conoció el talento cómico de Perry y su interpretación de Chandler, solo llegó a conocer una parte de su historia.

Por ahora, Netflix no ha confirmado si Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc o David Schwimmer aparecerán en el documental. La plataforma únicamente ha adelantado la presencia de amigos de toda la vida y colaboradores creativos del actor.

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¿Cuándo se estrena el documental de Matthew Perry?

The One About Matthew Perry llegará a Netflix el 27 de octubre de 2026. La fecha fue elegida porque Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, por los efectos agudos de la ketamina, según determinó la oficina forense del condado de Los Ángeles.