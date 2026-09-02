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Harper Beckham

Harper Beckham, hija menor de Victoria Beckham y David Beckham

Harper Beckham revela cuál de sus hermanos es su modelo a seguir y no es Brooklyn Beckham
Entretenimiento
Harper Beckham revela cuál de sus hermanos es su modelo a seguir y no es Brooklyn Beckham
¡Brooklyn no es su favorito! Harper Beckham ha dejado bien claro cuál de sus hermanos ocupa un lugar muy especial en su corazón.
Septiembre 02, 2026
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Melisa Velázquez