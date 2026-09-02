Festival de Cine de Venecia 2026: cuándo inicia, a qué hora, qué películas compiten y cuáles son los premios

El prestigioso encuentro, considerado el festival de cine más antiguo del mundo, se celebrará oficialmente del 2 al 12 de septiembre de 2026 en el Lido de Venecia, Italia.

La ceremonia de apertura de la 83ª edición está programada para este miércoles 2 de septiembre.

La jornada inaugural tendrá lugar en la Sala Grande del Palazzo del Cinema, sede principal del festival. De acuerdo con la programación oficial, las funciones principales de gala en este recinto comienzan a las 19:30 horas de Venecia, equivalente aproximadamente a las 11:30 horas del centro de México.

Uno de los momentos más esperados de la inauguración será el homenaje a George Clooney, quien recibirá el León de Oro a la Trayectoria, uno de los reconocimientos especiales más importantes del festival.

La película encargada de abrir oficialmente esta edición será Ink, dirigida por el ganador del Oscar Danny Boyle. La cinta es un drama centrado en una etapa de la vida del magnate de los medios Rupert Murdoch y está protagonizada por Guy Pearce.

¿Qué películas participan en el Festival de Venecia 2026?

La competencia principal, conocida como Venezia 83, reunirá 21 películas internacionales que buscarán conquistar el prestigioso León de Oro.

Entre los títulos que han despertado mayor expectativa se encuentran:

Ink, de Danny Boyle.

Wild Horse Nine, del reconocido director Martin McDonagh.

Bunker, de Florian Zeller, con la participación de Penélope Cruz y Javier Bardem.

Primetime, protagonizada por Robert Pattinson.

Bucking Fastard, de Werner Herzog, con Kate y Rooney Mara.

Possible Love, del cineasta surcoreano Lee Chang-dong.

Woman Unknown, de la directora May el-Toukhy.

NAZA, una de las producciones que ha llamado la atención por abordar el conflicto en Gaza.

La selección de este año reúne producciones de distintos países y directores de gran prestigio internacional, con historias que abordan temas políticos, sociales, culturales y personales.

Fuera de competencia también habrá importantes estrenos y documentales. Entre ellos destaca Musk, el ambicioso proyecto de Alex Gibney sobre Elon Musk, así como otros títulos dedicados a la música, la política y acontecimientos internacionales.

¿Qué premios se entregarán en el Festival de Cine de Venecia?

El máximo galardón del certamen es el León de Oro, que reconoce a la mejor película de la competencia oficial.

Sin embargo, el Festival de Venecia entrega otros importantes premios, entre ellos:

León de Oro a la Mejor Película.

León de Plata a la Mejor Dirección.

Gran Premio del Jurado.

Copa Volpi a la Mejor Interpretación Femenina.

Copa Volpi a la Mejor Interpretación Masculina.

Premio al Mejor Guion.

Premio Especial del Jurado.

Premio Marcello Mastroianni, destinado a reconocer a un actor o actriz joven emergente.

Además, el festival cuenta con galardones para otras secciones, como Orizzonti, dedicada a nuevas tendencias cinematográficas; el Premio Luigi De Laurentiis, para una ópera prima; Venice Immersive y Venice Classics.

La ceremonia de clausura y entrega de los premios oficiales está prevista para el sábado 12 de septiembre de 2026.

Maggie Gyllenhaal presidirá el jurado

La actriz y directora Maggie Gyllenhaal será la presidenta del jurado internacional de la competencia principal.

Junto con el resto del jurado, tendrá la difícil tarea de elegir a los ganadores de una edición que ya ha comenzado a generar expectativas rumbo a la próxima temporada de premios y, especialmente, a los Premios Oscar.