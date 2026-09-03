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¿Quién era Gloria Steinem? La histórica activista feminista falleció a los 92 años

Considerada una de las figuras más influyentes del feminismo moderno en Estados Unidos, murió en su casa de Nueva York tras más de seis décadas dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres.

Septiembre 03, 2026 • 
Tania Franco
¿Quién era Gloria Steinem? La histórica activista feminista falleció a los 92 años

Barbara Alper/Getty Images

Gloria Steinem, una de las voces que marcaron la historia del movimiento feminista en Estados Unidos, falleció a los 92 años. La periodista y activista murió el miércoles 2 de septiembre de 2026 en su casa de Nueva York, de acuerdo con el anuncio realizado por Gloria’s Foundation.

Según el comunicado difundido por su fundación, Steinem murió pacíficamente y acompañada por algunos de sus seres queridos. Hasta el momento no se ha informado una causa específica de muerte, aunque Associated Press señaló que su salud había estado deteriorándose.

¿Quién era Gloria Steinem? La histórica activista feminista falleció a los 92 años

Michael Ochs Archives/Getty Images

¿Quién era Gloria Steinem?

Gloria Marie Steinem nació el 25 de marzo de 1934 en Toledo, Ohio. Antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles del feminismo estadounidense, desarrolló una importante carrera como periodista y escritora. Estudió gobierno en Smith College, donde se graduó en 1956, y posteriormente pasó dos años en India, una experiencia que influyó en su posterior acercamiento al activismo de base.

Su nombre comenzó a llamar la atención nacional en 1963, cuando se infiltró como trabajadora en un Playboy Club para escribir el reportaje A Bunny’s Tale. La investigación expuso las condiciones laborales, los bajos salarios y el sexismo al que estaban sometidas las llamadas “Playboy Bunnies”.

¿Quién era Gloria Steinem? La histórica activista feminista falleció a los 92 años

Robin Platzer/Getty Images

En 1968 participó en la fundación de New York Magazine, donde se desempeñó como columnista política. Sin embargo, uno de los proyectos que terminaría definiendo su legado llegó pocos años después. En 1972, Steinem cofundó Ms. Magazine, publicación que se convirtió en una plataforma fundamental para abordar desde una perspectiva feminista asuntos que durante décadas habían recibido poca atención en los medios tradicionales.

Su trabajo trascendió el periodismo. También participó en la creación de organizaciones como la National Women’s Political Caucus, la Ms. Foundation for Women y, años después, el Women’s Media Center, iniciativas enfocadas en ampliar la participación política y la representación de las mujeres.

¿Quién era Gloria Steinem? La histórica activista feminista falleció a los 92 años

Bettmann/Bettmann Archive

Su trayectoria fue reconocida en numerosas ocasiones. Uno de los momentos más importantes ocurrió en 2013, cuando el entonces presidente Barack Obama le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad, considerada la máxima distinción civil de Estados Unidos.

También recibió en 2021 el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por una trayectoria que trascendió las fronteras estadounidenses. Su casa de Manhattan, durante años punto de encuentro para conversaciones y organización entre activistas, fue destinada a Gloria’s Foundation para continuar funcionando como un espacio dedicado al movimiento de las mujeres.

Gloria Steinem pasó de abrirse camino en un periodismo dominado por hombres a convertirse en una de las voces que ayudaron a transformar la conversación sobre los derechos y el lugar de las mujeres en la sociedad.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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