El “Güero” Castro habla de Sofía Castro, Emilio Osorio, Emmanuel Palomares detrás de Tierra de Amor y Coraje

A un día de su estreno en México, conocimos al elenco de Tierra de Amor y Coraje, la nueva producción de José Alberto “El Güero” Castro para ViX, protagonizada por Sofía Castro, Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio. Durante el encuentro, el productor nos llevó detrás de cámaras para contarnos cómo se vivieron las grabaciones de una historia en la que los paisajes de Arizona tienen un papel fundamental.

Empezamos a tener unas convivencias muy bonitas casi todas las noches alrededor de una fogata que había en el hotel. De repente Emilio traía su guitarra, cantaba, alguien traía algo de cenar. José Alberto Castro

Foto: Mauricio López

La producción fue filmada en locaciones como Phoenix, Tucson, Tubac y Sedona, aprovechando el desierto, las montañas, los caminos de terracería y los grandes espacios naturales para construir su universo con tintes de western. Tierra de Amor y Coraje se estrena en ViX México este viernes 4 de septiembre de 2026.

Una familia que nació detrás de cámaras

Para José Alberto Castro, uno de los recuerdos más importantes de la producción no ocurrió necesariamente frente a las cámaras, sino en la convivencia que surgió entre quienes participaron en ella. Tampoco ocultó su fascinación por el escenario elegido para contar la historia.

Arizona es un paraíso, es un lugar increíble y, bueno, creo que lo van a poder disfrutar en la pantalla. José Alberto Castro

Foto: Mauricion López.

TelevisaUnivision confirmó que las locaciones naturales de Arizona fueron elegidas para dar autenticidad al ambiente de ranchos, caballos y grandes extensiones de tierra que rodea a los personajes.

Convivíamos con los jabalíes, por ejemplo, en el hotel [...] pasaba por ahí una serpiente y todo, no pasaba nada; los caballos... todo. Para mí fue muy bonito. José Alberto Castro

Foto: Mauricio López.

Así se preparó el elenco para montar a caballo

Los caballos son una parte esencial del universo de Tierra de Amor y Coraje, por lo que las escenas ecuestres requirieron preparación previa. El Güero Castro nos explicó que los actores trabajaron con entrenadores y especialistas, tanto antes como durante el rodaje.

Les pusimos entrenadores, les pusimos maestros. Fueron ellos muy dedicados, muy ordenados. Y luego allá, cuando ya estábamos grabando, teníamos un equipo que nos daba un soporte sumamente importante por los animales. José Alberto Castro

Foto: Mauricio López.

El productor destacó que algunos integrantes del reparto avanzaron especialmente rápido. Brandon Peniche ya tenía experiencia montando, mientras que también reconoció la facilidad de Emmanuel Palomares y, particularmente, el esfuerzo de Emilio Osorio.

Emmanuel le agarró muy rápido y Emilio le echó unas ganas espectaculares. Sofi había practicado muy bien en México, pero al llegar tuvo que adaptarse a otro caballo. José Alberto Castro

Sofía Castro, por su parte, tuvo que adaptarse a un nuevo caballo cuando llegó a Arizona después de haber entrenado previamente en México. Con el acompañamiento de los especialistas, terminó dominando las escenas.

Foto: Mauricio López.

Un final de grabaciones entre lágrimas y emoción

Después de semanas compartiendo locaciones y largas jornadas de trabajo, despedirse no fue sencillo. El productor recordó que primero concluyeron las escenas en exteriores para posteriormente regresar a México y terminar el trabajo en foro.

Todos estaban como con esta angustia y esta ansiedad de... y ya el día que íbamos terminando, pues iban llorando algunos, había tristeza en otros, alegría por el resultado y una gran ansiedad por ver lo que pasaba, cómo iba a salir. José Alberto Castro

La espera, al menos para el elenco, ya terminó. Castro reveló que varios actores ya tuvieron oportunidad de ver los primeros episodios y algunos no pudieron detenerse: “Hay unos que me dicen: ‘Ya me chuté cinco y está buenísimo’”.

¿Cuándo se estrena Tierra de Amor y Coraje en México?

Tierra de Amor y Coraje llega a ViX México este viernes 4 de septiembre y posteriormente se estrenará en Las Estrellas el 5 de octubre a las 21:30 horas. La historia gira alrededor de dos familias ganaderas enfrentadas por una rivalidad en la que se mezclan el poder, la ambición, secretos y romances.