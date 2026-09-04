Asesinan a Jonathan “Honas” Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, junto a su familia

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido como “Honas” y reconocido por ser tecladista, productor y miembro fundador de la banda Camilo Séptimo, fue asesinado junto con varios integrantes de su familia en un crimen que ha conmocionado al mundo del entretenimiento.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde también fueron asesinadas su esposa, quien se encontraba embarazada, su hija de tres años, una trabajadora del hogar y su perrito.

En medio de la tragedia, el hijo de seis años de la pareja logró sobrevivir, gracias a que el menor se escondió durante el ataque y fue localizado con vida.

¿Quién era Jonathan “Honas” Meléndez?

Jonathan Meléndez era una figura fundamental en la historia de Camilo Séptimo. Como tecladista y miembro fundador, contribuyó a construir el sonido que llevó a la agrupación a consolidarse como uno de los referentes de la escena alternativa mexicana.

Con una propuesta que fusiona elementos del indie rock, synth-pop y música electrónica, Camilo Séptimo logró conquistar a una importante generación de seguidores dentro y fuera de México.

Tras darse a conocer la tragedia, Camilo Séptimo compartió un mensaje para despedir a su compañero y expresar el profundo dolor que atraviesa la agrupación.

La banda recordó a Jonathan con cariño y gratitud, destacando su vida, su música y el camino que compartieron juntos. El mensaje provocó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes también han inundado las redes sociales con muestras de solidaridad y mensajes de despedida.

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la detención de dos hombres relacionados con las investigaciones por el multihomicidio. Uno de los detenidos habría tenido una relación previa con Jonathan Meléndez, situación que forma parte de las líneas de investigación de las autoridades. Sin embargo, las indagatorias continúan y será la autoridad competente la encargada de determinar la responsabilidad de los detenidos y esclarecer por completo el móvil del crimen.

