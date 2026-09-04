Michelle Salas revela cómo se encuentra Luis Miguel tras rumores de hospitalización

La salud de Luis Miguel volvió a colocarse en el centro de la conversación pública durante los últimos meses, luego de que surgieran diversas versiones sobre una supuesta hospitalización en Nueva York e incluso una presunta cirugía relacionada con el corazón.

Ahora, Michelle Salas, hija mayor del intérprete, decidió romper el silencio y habló públicamente sobre cómo se encuentra su famoso padre.

Michelle Salas estuvo recientemente en Monterrey como invitada especial a un evento de la firma Tiffany & Co., donde fue abordada por los medios de comunicación.

Aunque la modelo y empresaria suele mantener los asuntos familiares en un ámbito privado, en esta ocasión respondió a las preguntas sobre el estado de salud de Luis Miguel y llevó tranquilidad a sus seguidores.

“Todo perfecto. Está súper bien. Descansando. A gusto. De verdad, súper bien. Alistándose para lo que viene”, expresó Michelle al ser cuestionada sobre su papá.

Las especulaciones sobre la salud del intérprete de éxitos como La incondicional, comenzaron a circular entre mayo y junio de 2026, cuando se señaló que el artista habría sido hospitalizado en Nueva York y que incluso habría enfrentado un problema relacionado con el corazón.

Sin embargo, es importante precisar que ni Luis Miguel ni su equipo habían confirmado oficialmente una hospitalización o una intervención quirúrgica.

