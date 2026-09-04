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Michelle Salas revela cómo se encuentra Luis Miguel tras rumores de hospitalización

La hija mayor de “El Sol” habló ante los medios sobre cómo se encuentra su padre después de meses de especulaciones sobre una supuesta hospitalización y una presunta intervención cardíaca.

Septiembre 03, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
michelle salas luis miguel

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La salud de Luis Miguel volvió a colocarse en el centro de la conversación pública durante los últimos meses, luego de que surgieran diversas versiones sobre una supuesta hospitalización en Nueva York e incluso una presunta cirugía relacionada con el corazón.

Ahora, Michelle Salas, hija mayor del intérprete, decidió romper el silencio y habló públicamente sobre cómo se encuentra su famoso padre.

Michelle Salas estuvo recientemente en Monterrey como invitada especial a un evento de la firma Tiffany & Co., donde fue abordada por los medios de comunicación.

Aunque la modelo y empresaria suele mantener los asuntos familiares en un ámbito privado, en esta ocasión respondió a las preguntas sobre el estado de salud de Luis Miguel y llevó tranquilidad a sus seguidores.

“Todo perfecto. Está súper bien. Descansando. A gusto. De verdad, súper bien. Alistándose para lo que viene”, expresó Michelle al ser cuestionada sobre su papá.

Las especulaciones sobre la salud del intérprete de éxitos como La incondicional, comenzaron a circular entre mayo y junio de 2026, cuando se señaló que el artista habría sido hospitalizado en Nueva York y que incluso habría enfrentado un problema relacionado con el corazón.

Sin embargo, es importante precisar que ni Luis Miguel ni su equipo habían confirmado oficialmente una hospitalización o una intervención quirúrgica.

Michelle Salas Luis Miguel
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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