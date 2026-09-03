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Katie Holmes confirma su romance con Jason Bard Yarmosky con su primera foto juntos en Instagram

Con una romántica foto, Katie Holmes hace oficial su relación con Jason Bard Yarmosky en Instagram, mientras lo felicita por su cumpleaños.

Septiembre 03, 2026 • 
Melisa Velázquez
Katie Holmes confirma su romance con Jason Bard Yarmosky con su primera foto juntos

Katie Holmes confirma su romance con Jason Bard Yarmosky con su primera foto juntos

Getty Images

Katie Holmes se encuentra viviendo una de las etapas más bonitas de su vida sentimental, la actriz comenzó una relación romántica con el artista Jason Bard Yarmosky hace algunos meses, y la está disfrutando plenamente.

Holmes hizo oficial su relación con Yarmosky en Instagram, con una dulce publicación con la que también le hace un lindo tributo por su cumpleaños número 40, y que deja al descubierto la complicidad que hay entre los dos.

Te podría interesar: ¿Quién es y a qué se dedica Jason Bard Yarmosky? El hombre que le robó el corazón Katie Holmes

Katie Holmes comparte foto con Jason Bard Yarmosky en Instagram

La actriz de Dawson’s Creek aprovechó el cumpleaños de Yarmosky, celebrado el pasado 1 de septiembre, para publicar una imagen en la que aparecen muy cercanos y sonrientes, Holmes rodea con un brazo la cintura del artista mientras ambos posan durante lo que parece haber sido una celebración con karaoke.

Feliz cumpleaños a los mejores de los mejores”, escribió Katie junto a un carrusel de dos fotografías que compartió en Instagram, donde además etiquetó al artista neoyorquino.

La segunda imágen era una foto tenuemente iluminada que se centraba en un pastel de cumpleaños con velas encendidas.

La actriz también quiso compartir un vistazo más íntimo de la celebración a través de sus historias de Instagram, Holmes publicó un video en el que aparece junto a Yarmosky durante su cena de cumpleaños.

En el tierno clip, Yarmosky aparece sentado frente a su pastel mientras sopla las velas, rodeado por un grupo de amigos que lo anima y celebra con él en un ambiente cálido y relajado.

Este momento ofrece una pequeña muestra de la cercanía que existe entre Holmes y el artista, ahora que su romance ha dejado de ser un secreto.

¿Cómo ha sido la historia de Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky?

Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky fueron vistos juntos por primera vez el 10 de julio, cuando fueron fotografiados tomados de la mano durante una proyección en East Hampton, y de acuerdo con una fuente, ambos se mostraron muy cómodos y cariñosos durante la velada.

Posteriormente, alguien cercano a Holmes reveló a People que la pareja se conoció durante una cena y, después de conectar, comenzaron a salir.

Una de sus apariciones más recientes ocurrió el 20 de agosto, durante una cena íntima organizada por Michael Kors para celebrar el 45.º aniversario de su colección. La pareja no dudó en posar junto al reconocido diseñador de moda, dejando constancia de su cercanía durante la velada.

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