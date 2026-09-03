Así fue la “traumática” escena que vivió Salma Hayek con Antonio Banderas y que terminó en amistad

Salma Hayek tiene una de las amistades más lindas de Hollywood con Antonio Banderas, los actores se conocieron en el set de ‘Pistolero’, película de 1995 del director Robert Rodríguez, con la que ambos conquistaron Hollywood.

Banderas venía de triunfar en España con películas de Almodóvar, mientras que Hayek buscaba conquistar Hollywood tras su éxito en México; sin embargo, la actriz mexicana recordó que no fue fácil e incluso relató cómo una de las escenas junto al actor la hizo llorar.

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La escena de Salma Hayek con Antonio banderas en ‘Pistolero’ que la hizo llorar

‘Pistolero’ fue una película clave para Antonio Banderas y una gran oportunidad para Salma Hayek, marcando un antes y un después en la carrera de los actores; sin embargo, la actriz vivió momentos difíciles durante el rodaje, especialmente al filmar una íntima escena de cama, como recordó años después en el pódcast Armchair Expert.

“Me asustaba rodar con él y empecé a llorar”, confesó Hayek, en una declaración que sorprendió a muchos y que reveló la vulnerabilidad que vivió en ese momento. “Cuando íbamos a empezar a grabar, comencé a llorar y pensé: ‘No sé si puedo hacerlo. Tengo miedo’”.

Hayek contó que tanto la producción como el director trataron de ayudarle a superar sus miedos durante el rodaje de la escena, pero una de las cosas que más la intimidaba, era la seguridad de Antonio y la facilidad con la que él podía hacer la escena.

“Una de las cosas a las que tenía miedo era a Antonio Banderas. Era un caballero absoluto y muy agradable, y ahora somos amigos muy cercanos, pero se sentía muy libre. Me asustó que para él fuera como... nada. Empecé a llorar, y él estaba como: ‘Dios mío, me estás haciendo sentir terrible’. Y estaba muy avergonzada por ponerme a llorar”, relató.

Para Salma, la dificultad venía también del juicio externo: “Seguía pensando en mi padre y en mi hermano. ¿Lo verán? ¿Se burlarán de ellos? A los hombres no les pasa eso. Su padre incluso diría: '¡Sí! ¡Ese es mi hijo!’”.

Antonio Banderas y Salma Hayek en Pistolero de 1995. Archive Photos/Getty Images

La amistad que forjaron Salma Hayek y Antonio Banderas

Décadas después, Salma y Antonio mantienen una sólida amistad, aquella experiencia difícil quedó atrás y se convirtió en una muestra del respeto y la complicidad que existe entre ambos.

El 2 de septiembre Salma celebró su cumpleaños 60, y su amigo Antonio no dudó en felicitar a su amiga con una cálida felicitación de cumpleaños, con una imagen de otra película que protagonizaron juntos, ‘El Gato con Botas: El último deseo’ de 2022.

“Querida amiga Salma, te deseo un maravilloso día de cumpleaños”, comenzaba escribiendo, enviándole “un fuerte abrazo desde Málaga. Happy birthday”.

Este mensaje demuestra que, lo que comenzó con miedo, lágrimas y una enorme vulnerabilidad terminó convirtiéndose en una amistad que ha perdurado durante décadas.