Salma Hayek revela la razón por la que no quería casarse

La actriz Salma Hayek confesó que no quería casarse con el magnate francés Francois- Henri Pinault, incluso dijo que su familia casi la llevó a “fuerza” a la corte para que el 14 de febrero de 2009, se casara por el civil con el empresario, con quien en ese entonces ya tenía una hija, Valentina Paloma, quien actualmente tiene 15 años.

Salma de 56 años explicó que no tenía idea de que “se íba a casar” el Día de San Valentín, hasta que sus seres queridos se involucraron. “Mis padres, mi hermano, todos me estaban atacando. Tenía fobia al matrimonio”, agregó.

Durante una reciente entrevista, confesó que estaba nerviosa antes de llegar al altar con su actual esposo, con quien formó una familia feliz. “Había dicho que sí al matrimonio, pero en realidad no me presentaría ese día ni lo haría”, indicó la mexicana, quien comentó que “no tenía otra opción que llegar al altar”.

No obstante, con el paso del tiempo, se dio cuenta que su relación con Pinault era la misma y que nada cambió por hacer oficial su relación.

Cabe recordar que la actriz y el empresario se casaron el 14 de febrero de 2009 por el civil y dos meses después celebraron una boda espectacular boda con amigos y familiares en el Palacio Grassi en Venecia, propiedad de Francois-Henri Pinault.

Aunque Salma le tenía fobia a dar ese gran paso, envío un mensaje a todas las mujeres a dejar atrás sus miedos y “sentirse libres”, aún estando casadas.

Más adelante, en agosto de 2018, durante unas vacaciones familiares, Salma y su esposo renovaron votos, teniendo a sus hijos como únicos testigos.