El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 26™ ya tiene fecha

El viernes 5 de diciembre de 2025, el mundo descubrirá los partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 26™, con ansias del sorteo final.

Como lo anunció el Presidente de los Estados Unidos y Presidente del Kennedy Center, Donald J. Trump, y el Presidente de la FIFA Gianni Infantino en la Casa Blanca, el Kennedy Center servirá como el lugar donde los funcionarios de los equipos, embajadores, fanáticos que representan a las ciudades anfitrionas del torneo y representantes de los medios globales, entre otros, se reunirán, mientras se celebra uno de los principales hitos en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA™ más grande y más atractiva de la historia.

El Kennedy Center es el centro cultural nacional de Estados Unidos y un monumento viviente al presidente John F. Kennedy, que atrae a millones de visitantes cada año a más de 2000 espectáculos, eventos y exposiciones.

En diciembre, el icónico Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA brillará en el recinto mientras las mejores selecciones nacionales del mundo descubren sus próximos pasos en su camino hacia la codiciada corona en el Estadio de Nueva York y Nueva Jersey el domingo 19 de julio del próximo año.

En una iniciativa pionera para el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA, los aficionados de cada una de las 16 ciudades anfitrionas (dos en Canadá, tres en México y 11 en Estados Unidos) podrán participar en un sorteo especial para tener la oportunidad de ganar entradas gratuitas a este evento único, incluyendo una experiencia VIP. Se asignará un número selecto de entradas a cada ciudad anfitriona; los procedimientos del sorteo se anunciarán próximamente.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró: «Nos entusiasma celebrar el sorteo final más esperado de la Copa Mundial de la FIFA en la historia, en el corazón cultural y de entretenimiento de Estados Unidos, el Kennedy Center de Washington D. C. El sorteo es un hito importante del torneo y continuará la notable preparación para el mayor evento deportivo de la historia, mientras nos preparamos para numerosos eventos emblemáticos de la FIFA en Norteamérica a lo largo de 2026. Esperamos dar la bienvenida a las delegaciones de los equipos, a nuestros socios, a los medios de comunicación internacionales y, de forma excepcional, a los aficionados que representan a cada una de las 16 maravillosas ciudades anfitrionas, a la capital de Estados Unidos para esta importante ocasión».

El sorteo comenzará a las 12:00 hora local (18:00 CET) y será transmitido a los tres países anfitriones y a todo el mundo por los medios de comunicación asociados de la FIFA. Próximamente se publicarán más detalles del sorteo, incluyendo la información de la transmisión y el procedimiento completo, en FIFA.com . Los equipos que representen a los países anfitriones se asignarán a las posiciones A1 (México), B1 (Canadá) y D1 (EE. UU.), según el calendario de partidos publicado el año pasado.

Además del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 26, que se celebrará en la capital estadounidense en diciembre, el torneo de repesca de la FIFA —un nuevo evento que enfrentará a seis naciones de cinco de las seis confederaciones (la UEFA organizará una repesca aparte para las cuatro plazas europeas finales)— se disputará en Norteamérica en marzo del próximo año. Posteriormente, el 30 de abril, se celebrará el 76.º Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá, mientras continúa la cuenta regresiva para el esperado inicio del torneo en el Estadio Azteca de Ciudad de México el 11 de junio.

Además de los tres países anfitriones, diez naciones ya se han clasificado para la Copa Mundial de la FIFA del próximo año: Argentina, vigente campeona; Australia; Brasil; Ecuador; la República Islámica de Irán; Japón; Jordania (que debutará en el torneo); la República de Corea; Nueva Zelanda; y Uzbekistán, debutante. En total, 42 de los 48 equipos que competirán en Canadá, México y Estados Unidos se conocerán al momento del sorteo, y las seis codiciadas plazas finales se determinarán mediante partidos de repesca en marzo del próximo año.