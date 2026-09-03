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Detienen a Luis de Llano por incumplir sentencia en el caso de Sasha Sokol

El productor fue arrestado de manera administrativa en la Ciudad de México tras incumplir medidas ordenadas por la justicia dentro del proceso civil por daño moral que promovió Sasha Sokol.

Septiembre 03, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El productor mexicano Luis de Llano fue detenido en la Ciudad de México por incumplir resoluciones judiciales derivadas de la sentencia civil por daño moral que favoreció a la cantante Sasha Sokol, quien denunció haber sostenido una relación con él cuando tenía 14 años y él 39.

La detención no corresponde a una nueva sentencia penal por los hechos denunciados por Sasha Sokol, sino a medidas de apremio derivadas del incumplimiento de obligaciones establecidas dentro del juicio civil.

Luis de Llano debía realizar una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol y publicar la síntesis de la resolución judicial que confirmó su responsabilidad civil por daño moral.

Ante el incumplimiento de estas disposiciones, una jueza ordenó medidas de arresto administrativo.

La historia detrás del caso de Sasha Sokol y Luis de Llano

La controversia se hizo pública en marzo de 2022, cuando Sasha Sokol habló sobre la relación que mantuvo con Luis de Llano cuando ella era adolescente, por lo que la cantante emprendió acciones legales y llevó el caso por la vía civil, argumentando la existencia de daño moral.

El proceso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirmó la responsabilidad civil de Luis de Llano por daño moral en favor de Sasha Sokol. La resolución estableció medidas de reparación relacionadas con las declaraciones públicas que originaron la controversia judicial.

Sasha Sokol Luis de Llano
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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