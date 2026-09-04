¿De qué trata Mal de amores? La nueva serie mexicana de Netflix basada en la novela de Ángeles Mastretta

Ambientada en uno de los periodos más importantes de la historia de México, la serie combina romance, drama y acontecimientos históricos para contar la vida de una mujer decidida a desafiar las normas de su época.

Mal de amores cuenta la historia de Emilia Sauri, una joven que vive en México durante los años de la Revolución y que tiene un sueño muy claro: convertirse en médica.

Sin embargo, alcanzar sus aspiraciones no será sencillo. Emilia vive en una sociedad en la que las mujeres enfrentan importantes limitaciones y donde perseguir una carrera profesional, además de exigir libertad para tomar sus propias decisiones, representa un verdadero desafío.

La protagonista se niega a renunciar a lo que desea. Emilia quiere ejercer la medicina, vivir con libertad y, al mismo tiempo, permitirse amar sin que los convencionalismos de la época decidan por ella.

En medio de sus aspiraciones profesionales, Emilia se encuentra dividida entre dos grandes amores.

Por un lado está Daniel Cuenca, un aventurero y revolucionario que forma parte de sus recuerdos de infancia y que representa la pasión y el espíritu de cambio de una época marcada por la lucha.

Por otro lado aparece Antonio Zavalza, un médico que busca construir un camino diferente en medio de la violencia y la incertidumbre de la guerra.

La relación de Emilia con ambos hombres da lugar a uno de los principales conflictos de la historia, aunque la serie va mucho más allá de un simple triángulo amoroso. Su verdadera lucha es encontrar la manera de amar sin perder su independencia ni abandonar el sueño de convertirse en doctora.

La Revolución mexicana no solo sirve como escenario de fondo, sino que forma parte esencial del desarrollo de los personajes. Mientras México cambia, Emilia también vive su propia revolución personal.

La protagonista debe enfrentarse a las expectativas familiares, las normas sociales y las difíciles decisiones que definirán tanto su futuro profesional como su vida sentimental.

De esta manera, Mal de amores entrelaza la historia de un país con el despertar de una mujer que busca tener el control de su propia vida.

Más sobre mal de amores

La serie de Netflix es una adaptación de la reconocida novela Mal de amores, escrita por la autora mexicana Ángeles Mastretta.

La producción tiene además un componente especialmente significativo: fue adaptada, dirigida y producida por Catalina Aguilar Mastretta, hija de la escritora.

El elenco está encabezado por Renata Vaca, quien da vida a Emilia Sauri.

La acompañan Juan Pablo Fuentes, como Daniel Cuenca, e Iván Amozurrutia, en el papel de Antonio Zavalza.