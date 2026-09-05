Sydney Sweeney y Scooter Braun disfrutan romántico paseo en góndola durante el Festival de Venecia

Sydney Sweeney y Scooter Braun llevaron su romance hasta Italia. La pareja fue fotografiada durante un paseo en góndola por los canales de Venecia, donde intercambiaron muestras de cariño en medio de su visita por la 83ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Las imágenes llegan casi un año después de que se confirmara que ambos estaban saliendo. Curiosamente, su historia también tiene una conexión con la ciudad italiana: Sweeney y Braun coincidieron en Venecia durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en junio de 2025, y meses después comenzaron los reportes sobre su romance.

La actriz, de 28 años, y Braun, de 45, también asistieron al Armani Beauty Dinner el 3 de septiembre. Aunque Sweeney posó sola en la alfombra roja, posteriormente ambos fueron vistos tomados de la mano durante el evento. Su regreso a Venecia marca así un nuevo capítulo para una relación que, precisamente, comenzó a tomar forma en esta ciudad.