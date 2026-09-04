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¿Orlando Bloom o Justin Trudeau? Katy Perry revela quién es su amor épico y el amor de su vida

Katy Perry reflexionó sobre su mediática ruptura con Orlando Bloom y la nueva etapa sentimental que vive junto a Justin Trudeau.

Septiembre 04, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Orlando Bloom o Justin Trudeau? Katy Perry revela quién es su amor épico y el amor de su vida

¿Orlando Bloom o Justin Trudeau? Katy Perry revela quién es su amor épico y el amor de su vida

Getty Images

Katy Perry vuelve a abrir su corazón para hablar sobre uno de los capítulos más importantes y dolorosos de su vida sentimental, la cantante ha confesado que ya no mira su pasado con Orlando Bloom de la misma forma en que vive su presente con Justin Trudeau.

En 2025, Perry atravesó un difícil periodo, pues mientras comenzaba su gira, terminó su relación de casi una década con el actor y padre de su hija, Daisy Dove, pero al mismo tiempo, el amor le volvió a sonreír, marcando el inicio de una nueva etapa personal.

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La separación de Orlando Bloom le dejó importantes aprendizajes a Katy Perry

Durante una entrevista con la revista People, Katy reflexionó sobre la separación de Orlando Bloom, que vivió en medio de su gira Lifetime Tour, la cantante confesó que llegó a sentirse sola durante este proceso.

El año pasado fue realmente duro”, pero la gira le dio la oportunidad de encontrar un nuevo sentido de sí misma. “Aprendí a volver a mi propósito”, dijo. “Y recibí el mayor regalo de esta gira: pude conocer al amor de mi vida”.

Katy también habló del duro comienzo que tuvo también con su gira y las duras críticas que recibió: “Mucha gente dijo que no podía y me criticó mucho, pero lo hice. Algunas personas dicen: ‘Qué vergüenza ajena, qué vergüenza, qué vergüenza.’ ¡Pero estoy viviendo mi vida al máximo!”.

Perry recordó que, mientras se encontraba de gira en Australia, se hizo pública su separación de Orlando, y recuerda ese momento como el más difícil de su gira.

Probablemente fue el momento más difícil”, dijo. “Mis amigos estaban todos en casa. Lloraba y me sentía lejos. Pero entonces mis ángeles se pusieron a trabajar. De verdad que aparecieron”.

Katy Perry llama a Justin Trudeau “el amor de su vida”

A finales de julio, Katy y Justin avivaron los rumores de romance después de ser vistos cenando juntos en Montreal, y dos días más tarde, el ex primer ministro canadiense asistió al concierto de la cantante en compañía de su hija, aumentando aún más las especulaciones sobre una posible relación.

Pude conocer a Justin durante una gira y, después de eso, las cosas cambiaron”, contó Perry a People. La cantante explicó que había elaborado una lista de deseos que quería manifestar en su vida, entre ellos encontrar el “amor verdadero”. “Creo que ahí es donde estamos ahora”, afirmó, convencida de que los acontecimientos ocurren por una razón.

No me habría quedado en algo nueve años si no hubiera cosas realmente importantes que aprender”, dijo. “Cada relación es un profesor, ¿verdad? Tuve que dejarlo ir para poder seguir adelante. Siempre quise ese amor épico y legendario, y hablaba con mi terapeuta sobre ello: Todo en mi vida es épico, pero esta es como la pieza que falta del puzle, y entonces apareció”.

Katy concluyó asegurando que Justin es un hombre comprensivo y atento con ella, algo que encuentra realmente sanador y encantador.

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