Sofía Castro protagoniza Tierra de Amor y Coraje, una historia de amor que mueve montañas

Entrevista: Camila Torre Forcén. La actriz protagoniza la nueva producción de José Alberto “el Güero” Castro para TelevisaUnivision. Esta historia de amor, ambición y venganza nos transporta al desierto de Arizona, donde dos familias enfrentadas por años guardan un secreto oculto bajo la tierra. La trama sigue a los hermanos Coraje, Juan, Jerónimo y Lalo, y a Clara Barrios, una mujer inteligente, fuerte e independiente que regresa para defender su legado y ponerse al frente del rancho de su padre. Aunque la rivalidad familiar promete chispas, todo se complica cuando la atracción entre Clara y los hermanos desencadena un torbellino de emociones, secretos y pasiones, donde el destino demuestra ser más poderoso que el odio.

En una charla muy cercana y sincera, Sofía Castro nos abre el corazón entre anécdotas de rodaje, grandes retos y sueños cumplidos para contarnos cómo fue dar vida a Clara Barrios en una historia donde el amor realmente mueve montañas. La actriz nos revela lo divertido y retador que fue grabar en los impresionantes paisajes de Arizona, la increíble química y complicidad que logró con sus compañeros de reparto y la enorme emoción de cumplir el sueño de trabajar por primera vez junto a su papá tras 16 años de carrera.

Fotos: Miguel Valencia

¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te ofrecieron interpretar a Clara?

La verdad es que muchísima emoción. Es un sueño hecho realidad; cuando me dijeron que me había quedado con el papel, mi niña chiquita brincó de felicidad porque era un sueño que tenía desde hace mucho tiempo. Al mismo tiempo, representó asumir una gran responsabilidad y un gran reto. Estoy muy feliz y agradecida por este personaje y por la oportunidad.

Cuando leíste el libreto, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de ella?

Me gustó mucho el personaje de Clara porque es una mujer fuerte que defiende sus tierras y lo que ama. Sus tierras y su familia van por encima de todo y quiere seguir el legado de su mamá. También se me hizo muy interesante el tema de los hermanos enamorados de la misma mujer. Siento que siempre en los melodramas son dos mujeres peleándose por el hombre, y aquí está padre que haya cambiado un poco esa dinámica a que tres hermanos se quieran ganar el corazón de la misma mujer.

¿Consideras que compartes alguna característica con Clara?

Sí, el amor tan grande por su familia. Clara es una mujer muy disciplinada, muy entregada a lo que hace, justa y con un corazón muy noble, pero muy firme. Siento que Sofía y Clara nos encontramos en ese camino.

Clara tiene una relación llena de tensión con Juan y dinámicas complejas con los demás. ¿Cómo fue construir esa química con el resto del elenco?

La verdad es un elenco increíble y muy bonito, con grandes actores. Para mí fue un honor que Sergio Goyri sea mi papá en esta historia, porque le aprendí muchísimo. Tampoco pude tener mejores coestrellas que Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio. No sabes cómo me cuidaron, me arroparon y me ayudaron; hicimos una energía muy bonita. Con cada uno construí una relación diferente porque la historia así lo requería: los tres hermanos están enamorados de Clara, pero de maneras distintas. Lo que ve Juan no lo ve Jerónimo ni Lalo. A Emmanuel lo conozco de hace años y teníamos muchas ganas de trabajar juntos; es igual de intenso que yo para estudiar y construir. Con Brandon es como mi hermano y me encantó trabajar con él. Y a Emilio no lo conocía, pero fue un gran descubrimiento en mi vida.

Fotos: Miguel Valencia

La historia está llena de rivalidades, secretos y romance. ¿Qué fue lo que más te divirtió de grabar que no se ve en pantalla?

Estuvo padrísimo irnos a filmar fuera de México. La experiencia de estar todos en Arizona, viviendo en un hotel, compartiendo las locaciones y disfrutando el valor de producción que tiene esta historia fue genial. Es algo que no se había visto en la empresa y que le estén poniendo todo el apoyo a una producción tan grande suma mucha adrenalina. El poder compartir el día a día, literal 24/7 con todos tus compañeros cambia por completo el proyecto.

Las locaciones se ven impresionantes, ¿cuál fue tu lugar favorito para grabar?

Sedona. Aunque Tucson también se me hizo espectacular; al principio dije: “¿Qué voy a hacer aquí?”, pero te lo juro que me enamoré de Arizona y de Tucson. También estuvimos en Tubac, que era más tranquilo, pero Sedona es un espectáculo. Yo no conocía el estado de Arizona y me enamoré de su gente y de sus lugares. Te juro que si pudiera, tendría un ranchito en Tucson.

Después de tantas horas de grabación y de convivir en el hotel, ¿tienes alguna anécdota del set que recuerdes con especial cariño?

Toda la experiencia en sí. Lo que más me llevo del set es cómo los tres hermanos me cuidaron muchísimo; se sintió muy bonito sentirse tan apapachada. También el día a día: desayunar juntos, ir a Target o hacerle el súper a tu compañero porque no había podido ir. Esa convivencia de estar todos allá hizo que fuera una experiencia muy bonita.

¿Cuál es el mensaje principal que quieres que se quede en las personas que vean la telenovela?

Que el amor sí mueve montañas, literal, y que es lo más importante del mundo.

Fotos: Miguel Valencia

Si tuvieras que describir Tierra de Amor y Coraje en tres palabras, ¿cuáles serían?

Especial, intensa y con mucho coraje.

¿Qué hizo especial a esta producción que se estrena en ViX y, posteriormente, por las estrellas?

La historia, el vestuario (del cual me enamoré), todo el tema de los caballos y cómo aprendimos a montarlos. Pero sobre todo, tener la oportunidad de trabajar con el “Güero” Castro. Era algo que quería hacer desde que estaba chiquita, no solo por ser mi papá, sino porque lo admiro mucho como productor y respeto su trabajo. Sabía que trabajar en una producción suya le sumaría muchísimo a mi carrera y me daría otra proyección. Sabía que se iba a dar en el momento correcto y así fue: después de 16 años de trabajar, estoy aquí de la mano con él y muy feliz con el resultado.

Más allá de los paisajes, los caballos y la intensidad de la historia, Tierra de Amor y Coraje representa para Sofía un capítulo muy especial: el de cumplir un sueño profesional y compartirlo con su papá. Una historia que, como ella misma dice, demuestra que el amor sí puede mover montañas.

Finalmente, Sofía Castro invitó a las lectoras de Caras a que no se pierdan el estreno de Tierra de Amor y Coraje este viernes 4 de septiembre por ViX y, a partir del 5 de octubre, por las estrellas