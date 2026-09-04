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Sandra Bullock y el amor después de Bryan Randall: esto piensa su hija sobre que vuelva a tener citas

La hija de Sandra Bullock, Laila, compartió la única condición que tiene para que su madre vuelva a salir con alguien.

Septiembre 04, 2026 • 
Melisa Velázquez
Sandra Bullock está lista para retomar las citas, pero bajo las reglas de su hija Laila

Sandra Bullock está lista para retomar las citas, pero bajo las reglas de su hija Laila

Getty Images

Aunque actualmente está soltera, Sandra Bullock, de 62 años, vivió durante varios años una relación con el fotógrafo Bryan Randall, quien falleció en agosto de 2023 a los 57 años, tras enfrentar en privado una larga batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Tres años después de este duro episodio, parece que Sandra estaría lista para comenzar a salir de nuevo en citas; sin embargo, sus hijos tienen un papel importante en esta clase de decisiones, pues para la actriz, ellos siguen siendo su prioridad.

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Sandra Bullock está lista para retomar las citas, pero bajo las reglas de su hija Laila

En su participación en el podcast Not Gonna Lie with Kylie Kelce, Bullock habló sobre esta nueva etapa de su vida y destacó el importante papel que sus hijos tienen en las decisiones que toma, especialmente en su vida amorosa.

La actriz declaró que su hija Laila le ha dado algunas recomendaciones sobre la idea de que vuelva a tener citas:

Dijo que necesitaba salir con alguien, pero solo con alguien con quien pudiera conseguir cosas”, contó Bullock entre risas, y explicó que, ante esa petición, le preguntó: “¿Un rapero, un jugador de baloncesto? ¿Esos son los parámetros?”. A lo que su hija respondió simplemente: “”.

Sin embargo, Bullock no tiene prisa por volver a enamorarse: su prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijos, Louis, de 16 años, y Laila, de 12, por lo que sus decisiones personales y profesionales giran en torno a ellos.

¿La relación de Sandra Bullock con su hija Laila?

Durante el podcast, Bullock también habló de la personalidad de Laila, a quien describió como muy directa y “brutal” con sus comentarios, y compartió una anécdota sobre una llamada de zoom que tuvo con ella.

Ella me dijo: ‘Sabes, puedes ponerle un filtro a eso’. Y yo le pregunté: ‘¿Qué?’. Entonces respondió: ‘Sabes, puedes hacer que te veas un poco mejor’. Simplemente escribió algo, deslizó la opción y la aplicó. Literalmente, fue como si alguien hubiera tomado vaselina y hubiera colocado una sábana delante de mi cara”, relató Bullock entre risas.

La actriz añadió que, desde entonces, su Zoom “sigue exactamente con ese mismo ajuste”.

Y aunque los comentarios de Laila puedan ser dolorosos, Bullock dijo que aprecia la honestidad: “¿Qué tan mal habría salido todo si hubiera entrado a ese Zoom?”, reflexionó Bullock. “No habría conseguido el trabajo”.

Sandra también elogió la valentía de su hija y su autenticidad: “Esta joven es una de las personas más valientes que he conocido”, dijo Bullock. “Realmente no tiene miedo atleticamente, en su voz, en que le diga a alguien lo que piensa. Por muy duro que sea para mí como madre, si esta es la persona que ella va a salir al mundo y ser, va por buen camino. Solo tengo que ponerle parachoques. Ella gobernará algo parecido a un país. Es increíble”.

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