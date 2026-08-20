Sandra Bullock revela cómo ha enfrentado la muerte de su pareja Bryan Randall por ELA: “Empece el duelo 4 años antes”

Bryan Randall fue un fotógrafo y exmodelo estadounidense que alcanzó mayor notoriedad por su relación con Sandra Bullock, la pareja comenzó su romance en 2015 y, aunque nunca contrajo matrimonio, permaneció unida hasta la muerte de Randall en agosto de 2023.

Randall fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2018 y la actriz permaneció a su lado mientras se retiraba de la vida pública y vivía su enfermedad en privado. Ahora, la actriz recuerda cómo enfrentó aquella época que la marcó para siempre.

Te podría interesar: La aterradora experiencia que sufrió Sandra Bullock cuando un acosador se metió a su casa: así fue la llamada que hizo al 911

Sandra Bullock rompe el silencio sobre la muerte de Bryan Randall

Durante una entrevista en el pódcast SmartLess, Sandra Bullock recordó el “traumático diagnóstico” de ELA que enfrentó Randall antes de morir a los 57 años, en agosto de 2023, un testimonio que ofrece una mirada al difícil proceso que vivió junto a él durante su enfermedad.

“Randall me pidió que no compartiera su diagnóstico”, dijo la estrella ganadora del Oscar. “No me dejaron hablar de ello. Esa fue la petición y lo intenté, la respeté”, explicó. “Entiendo por qué me pidió que no lo hiciera”.

Sin embargo, reconoció que, especialmente durante la pandemia de COVID-19, la situación la llevó a aislarse emocionalmente y asumir por sí sola el enorme peso que implicaba el diagnóstico de Randall.

“Empecé a llorar a Bryan cuatro años antes de que falleciera”, añadió Bullock. “Estuvo enfermo durante la mitad de nuestra relación. Mi persona se fue mucho antes que el cuerpo”, continuó la estrella de Practical Magic 2. “No creo que tuviera que lidiar con eso hasta después de que él falleciera, porque tú solo estás en esta cinta de correr, ¿sabes?”.

Sandra Bullock rompe el silencio sobre la muerte de Bryan Randall Getty Images

El duelo de Sandra Bullock por la pérdida de Bryan Randall

Al recordar los síntomas que presentó Randall, Bullock describió el diagnóstico de ELA como “un proceso de eliminación” que se prolongó durante aproximadamente un año. Explicó que el camino estuvo marcado por constantes consultas médicas, pruebas y evaluaciones para determinar qué estaba provocando los síntomas, mientras la enfermedad avanzaba sin una respuesta definitiva.

Bullock continuó: “Tienes que planificar en silencio. Y soy muy buena planificadora con las enfermedades”, dijo, añadiendo que su padre tuvo “accidentes” y su madre tuvo cáncer. “No me asusta, no la enfermedad en sí, no me asusta. Puedo ver y estar cerca de casi cualquier cosa. Pero tuve dos niños pequeños que lo estaban viviendo, especialmente una niña pequeña que veía a Randall como una figura paterna”.

Tras la muerte de Bryan, Sandra se tomó un tiempo alejada del trabajo para procesar la pérdida y cuidar de sí misma y de sus hijos, durante ese periodo, permaneció en casa y se enfocó en que toda la familia estuviera emocionalmente preparada antes de regresar a sus proyectos profesionales.