EXCLUSIVA Alejandro Fernández nos platica de su gira de Rey a Rey y de la herencia musical de su padre

COORDINACIÓN DE MODA: KARLA LAVEAGA.

FOTOS WESHOOTMUCH: GERMÁN NÁJERA + IVÁN FLORES

GROOMING: ROSINHA DE LA COLINA.

No hay duda, Alejandro, como lo fue don Vicente Fernández, es hoy por hoy el embajador número uno de la música mexicana en el mundo, y la gira De Rey a Rey, que está por iniciar en Estados Unidos, es la mejor prueba.

Y si alguien representa la mexicanidad actual, es Alejandro, quien nos recibió en la “Perla Tapatía” para hablar del amor, de las canciones de su padre, de la responsabilidad de portar un traje de charro y, además, del nuevo twist de ARRRE, la marca de ropa en la que colabora con Karla, su novia desde hace poco más de 16 años.

¿Alejandro, qué tal ser la portada de CARAS, vestido de charro, en Jalisco, y en el mes más mexicano?

Esta portada es muy especial. Claro que conlleva una responsabilidad, pero, sobre todo, un enorme orgullo. De alguna manera representa quién soy, de dónde vengo y la música que he tenido la fortuna de llevar por tantos años dentro y fuera de México.

En tu gira actual De Rey a Rey, ¿qué significa para ti honrar el legado de Don Vicente Fernández?

Ha sido un privilegio enorme. Esta gira es un proyecto que nació incluso antes de que mi padre partiera, y poder hacerlo realidad ha sido muy bonito. Cantar sus canciones con el respeto que merecen, darles nueva vida y acercarlas a nuevas generaciones es una responsabilidad muy grande, pero también una forma de mantener vivo su legado y el de toda nuestra familia.

Con tantos años de trayectoria, ¿qué momentos o canciones de este tour te están emocionando más sobre el escenario?

Cada noche tiene momentos distintos. Hay canciones que me emocionan por los recuerdos que reviven y otras por la reacción del público. Escuchar a miles de personas cantar las canciones de mi padre sigue poniéndome la piel chinita. También fue muy especial arrancar oficialmente esta gira en la Plaza de Toros México, un lugar tan importante en la historia de mi padre. Poder regresar ahí y sentir que formo parte de ese legado fue muy emocionante. Y, después, llevar este homenaje a otros países y ver que su música sigue tan viva es algo que no deja de sorprenderme.

¿Qué le espera al público que aún no ha podido verte en esta gira? ¿Hay sorpresas, invitados...?

Van a encontrar un espectáculo hecho con muchísimo cariño y respeto. Es un homenaje a mi padre, pero también canto mis canciones, y al final se genera una celebración de nuestra música mexicana. Hay momentos muy emotivos, otros para cantar con todo y, claro, alguna que otra sorpresa que se va revelando en el camino.

¿Consideras este disco como el más personal de Alejandro Fernández?

Por muchas razones, De Rey a Rey se ha convertido en uno de los proyectos más importantes de mi vida. Más allá de homenajear a mi padre, me ha permitido volver a llevar su música a muchos lugares donde mi papá era recibido casi como un rey. Y también acercarla a nuevas generaciones lo hace muy bonito y especial.

¿Cómo ha sido la respuesta del público en esta gira?

Por ejemplo, ¿notas alguna evolución en tus fans con respecto a los que te empezamos a conocer con canciones como “Quién pierde una estrella” años atrás?

Definitivamente sí hay una evolución... Después de tantos años te das cuenta de cómo pasa el tiempo. Hay gente que me acompañó desde los primeros conciertos y hoy regresa con sus hijos o hasta con sus nietos, y eso siempre sorprende. También me emociona ver que en un mismo concierto pueden cantar “Como quien pierde una estrella”, “Me dediqué a perderte”, las canciones de mi padre y, después, mis canciones más recientes o alguna de las colaboraciones que tengo con talentos jóvenes de México, como Grupo Frontera, Alfredo Olivas, Grupo Firme, Natanael Cano y Carin León.

Creo que también, como artista, ha sido importante mantener la mente abierta y escuchar las nuevas propuestas de la música mexicana. Me tocó colaborar con Natanael cuando todavía no existía el fenómeno y el boom que hoy representan los corridos tumbados, y ver en lo que se convirtió ese movimiento me da mucho gusto, porque confirma que vale la pena creer en el talento joven, abrir espacios y demostrar que la tradición y el futuro de nuestra música pueden convivir de una manera muy natural. Creo que cuando trabajamos unidos entre artistas mexicanos y, sobre todo, entre distintas generaciones y estilos, logramos llevar la música mexicana todavía más lejos, y ver cómo distintas generaciones conectan a través de la música mexicana es algo que disfruto muchísimo.

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