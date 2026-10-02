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Leo Encinas Cruz: quién es el hijo de Penélope Cruz y Javier Bardem que debuta en Hollywood

A sus 15 años, Leo Encinas Cruz, hijo de Penélope Cruz y Javier Bardem, debuta en Hollywood en La bola negra, donde comparte crédito con su madre.

Octubre 02, 2026 • 
Melisa Velázquez
Leo Encinas Cruz, quién es el hijo mayor de Penélope Cruz y Javier Bardem que debuta en Hollywood

Leo Encinas Cruz, quién es el hijo mayor de Penélope Cruz y Javier Bardem que debuta en Hollywood

Getty Images

Con tan solo 15 años, Leo Encinas Cruz, hijo de Penélope Cruz y Javier Bardem, ha comenzado a dar sus primero pasos en Hollywood, el joven actor forma parte del elenco de ‘La bola negra’, la nueva película de Los Javis, donde también comparte pantalla con su madre.

Aunque su participación es breve y no tiene líneas de diálogo, este cameo marca su primer trabajo cinematográfico y ha llamado la atención por formar parte de una de las familias más reconocidas del cine español.

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Leo Encinas Cruz, quién es el hijo mayor de Penélope Cruz y Javier Bardem que debuta en Hollywood

Leo nació en enero de 2011, y es el primogénito de Penélope Cruz y Javier Bardem, quienes también son padres de una niña llamada Luna, y a quienes ha criado lejos de los reflectores de Hollywood, con el objetivo de darles una infancia normal.

Aunque está llamando la atención por su participación en ‘La bola negra’ junto a su madre, esta no es la primera incursión de Leo en el cine, pues ya tuvo una pequeña incursión en Toy Story 5, donde prestó su voz a uno de los personajes que comparte aventuras con Woody y Buzz, y donde su madre también presta su voz a Flamenco.

Es así como Leo comienza a explorar una industria que forma parte de la historia de su familia, pues además de sus padres, Penélope Cruz y Javier Bardem, varios de sus familiares han destacado en el cine y la televisión, entre ellos sus tíos Carlos Bardem y Mónica Cruz, su abuela Pilar Bardem y su tío abuelo, el director Juan Antonio Bardem.

Así fue el debut de Leo Encinas Cruz en ‘La bola negra’ junto a su madre Penélope Cruz

Mientras que Penélope Cruz interpreta a Nené Romero, una cupletista que viaja a Cantabria para actuar ante las tropas golpistas, donde además protagoniza dos números musicales, su hijo Leo tiene un papel mucho más discreto.

La participación de Leo en La bola negra corresponde a la figuración, ya que no tiene diálogos ni un papel secundario, su trabajo consiste en aportar ambientación y realismo a las escenas, formando parte del grupo de profesionales que, aunque no siempre aparecen en primer plano, son fundamentales para construir una película.

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