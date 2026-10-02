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Leo Encinas Cruz

Leo Encinas Cruz, hijo mayor de Penélope Cruz y Javier Bardem

Leo Encinas Cruz, quién es el hijo mayor de Penélope Cruz y Javier Bardem que debuta en Hollywood
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Leo Encinas Cruz: quién es el hijo de Penélope Cruz y Javier Bardem que debuta en Hollywood
A sus 15 años, Leo Encinas Cruz, hijo de Penélope Cruz y Javier Bardem, debuta en Hollywood en La bola negra, donde comparte crédito con su madre.
Octubre 02, 2026
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Melisa Velázquez