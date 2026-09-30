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¿Quién es Gibrán Zavala Othón? El guapo sobrino de Yahir que ganó miles de seguidores en una noche

El modelo y entrenador originario de Hermosillo duplicó prácticamente sus seguidores en Instagram después de aparecer en el reality.

Septiembre 30, 2026 • 
Tania Franco
¿Quién es Gibrán Zavala Othón? El guapo sobrino de Yahir que ganó miles de seguidores en una noche

¿Quién es Gibrán Zavala Othón? El guapo sobrino de Yahir que ganó miles de seguidores en una noche

IG: @gibran_naell

Yahir protagonizó uno de los reencuentros más emotivos de la recta final de La Casa de los Famosos México 2026. Después de más de dos meses de aislamiento, el cantante recibió la inesperada visita de su sobrino Gibrán Nael Zavala Othón, quien llegó a la casa para pasar 24 horas junto a él.

¿Quién es Gibrán, el sobrino de Yahir?

Su nombre completo es Gibrán Nael Zavala Othón y forma parte de la familia del cantante sonorense. Aunque hasta ahora había mantenido un perfil considerablemente más discreto que su famoso tío, ya había aparecido públicamente apoyándolo durante su participación en el reality.

¿Quién es Gibrán Zavala Othón? El guapo sobrino de Yahir que ganó miles de seguidores en una noche

¿Quién es Gibrán Zavala Othón? El guapo sobrino de Yahir que ganó miles de seguidores en una noche

@gibran_naell

Días antes de ingresar a la casa, Gibrán estuvo presente en una concentración realizada en el Estadio Fernando Valenzuela de Hermosillo para mostrar apoyo a Yahir rumbo a la final. En declaraciones recogidas durante el evento, aseguró que toda la familia estaba muy orgullosa del cantante y habló de la emoción que les provocaba verlo llegar hasta esta etapa de la competencia.

¿A qué se dedica?

Lejos de seguir una carrera musical como la de su tío, Gibrán se ha desarrollado principalmente en el mundo del fitness y el modelaje. En su perfil de Instagram, @gibran_naell, él mismo se presenta como modelo y coach, además de señalar Hermosillo, Sonora, como su lugar de residencia. Buena parte de las publicaciones que comparte están relacionadas con ejercicio, entrenamiento, estilo de vida y modelaje.

¿Quién es Gibrán Zavala Othón? El guapo sobrino de Yahir que ganó miles de seguidores en una noche

¿Quién es Gibrán Zavala Othón? El guapo sobrino de Yahir que ganó miles de seguidores en una noche

IG: @gibran_naell

Gibrán duplicó sus seguidores tras aparecer en La Casa de los Famosos

Su entrada al reality cambió considerablemente su exposición en redes sociales. De acuerdo con TVyNovelas, Gibrán tenía alrededor de 13 mil seguidores antes de su aparición y, pocas horas después, ya había superado los 24 mil, prácticamente duplicando su comunidad de Instagram de la noche a la mañana.

La casa de los famosos
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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