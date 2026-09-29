¡El año de Mika Abdalla! De su debut en Paris Fashion Week a protagonista de Off Campus 2

Después de conquistar al público como Allie Hayes en Off Campus, la actriz continúa sumando nuevos logros. Al debutar en Le Défilé L’Oréal Paris “Express Your Worth”, celebrado el 28 de septiembre en Place Joffre, con la Torre Eiffel como escenario. La actriz apareció con un vestido satinado color marfil y compartió pasarela con figuras como Kendall Jenner, Eva Longoria, Viola Davis, Cara Delevingne y Simone Ashley.

De Off Campus a Paris Fashion Week

El debut llega apenas meses después de que Mika se convirtiera en uno de los rostros más comentados de Off Campus, la adaptación de las novelas de Elle Kennedy estrenada este año en Prime Video. En la primera temporada interpreta a Allie Hayes, la mejor amiga de Hannah Wells, interpretada por Ella Bright.

IG: Off Campus.

La segunda temporada profundizará en la relación entre Allie y Dean, que comenzó a desarrollarse durante la primera entrega. La propia Mika adelantó recientemente que la historia será mucho más emocionalmente turbulenta para su personaje, mientras intenta conservar aquellas características de Allie que conquistaron a los seguidores.

Las grabaciones de la segunda temporada han concluido, y sí, este año su fama ha ido en ascenso, sin embargo, comenzó a trabajar desde niña y anteriormente protagonizó Project Mc², además de participar en producciones como Sex Appeal, Snack Shack y The Pitt.