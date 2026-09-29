Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

¡El año de Mika Abdalla! De su debut en Paris Fashion Week a protagonista de Off Campus 2

La actriz atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, conquistó la pasarela de L’Oréal y muy pronto pasará al centro de la historia de Off Campus junto a Stephen Kalyn.

Septiembre 29, 2026 • 
Tania Franco
¡El año de Mika Abdalla! De su debut en Paris Fashion Week a protagonista de Off Campus 2

¡El año de Mika Abdalla! De su debut en Paris Fashion Week a protagonista de Off Campus 2

Aurore Marechal/Getty Images

Después de conquistar al público como Allie Hayes en Off Campus, la actriz continúa sumando nuevos logros. Al debutar en Le Défilé L’Oréal Paris “Express Your Worth”, celebrado el 28 de septiembre en Place Joffre, con la Torre Eiffel como escenario. La actriz apareció con un vestido satinado color marfil y compartió pasarela con figuras como Kendall Jenner, Eva Longoria, Viola Davis, Cara Delevingne y Simone Ashley.

De Off Campus a Paris Fashion Week

El debut llega apenas meses después de que Mika se convirtiera en uno de los rostros más comentados de Off Campus, la adaptación de las novelas de Elle Kennedy estrenada este año en Prime Video. En la primera temporada interpreta a Allie Hayes, la mejor amiga de Hannah Wells, interpretada por Ella Bright.

El inesperado efecto que tuvo la escena del vestido de JLo en "Off Campus"

IG: Off Campus.

La segunda temporada profundizará en la relación entre Allie y Dean, que comenzó a desarrollarse durante la primera entrega. La propia Mika adelantó recientemente que la historia será mucho más emocionalmente turbulenta para su personaje, mientras intenta conservar aquellas características de Allie que conquistaron a los seguidores.

Las grabaciones de la segunda temporada han concluido, y sí, este año su fama ha ido en ascenso, sin embargo, comenzó a trabajar desde niña y anteriormente protagonizó Project Mc², además de participar en producciones como Sex Appeal, Snack Shack y The Pitt.

Off Campus
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Melissa McCarthy recuerda los retos de su personaje en Gilmore Girls
Entretenimiento
Melissa McCarthy sorprende al revelar que Gilmore Girls fue “difícil” para ella al inicio de su carrera
Septiembre 28, 2026
 · 
Melisa Velázquez
El escándalo amoroso que hundió la carrera de Meg Ryan en Hollywood y sacudió su vida
Entretenimiento
El escándalo amoroso que hundió la carrera de Meg Ryan en Hollywood y sacudió su vida
Septiembre 28, 2026
 · 
Melisa Velázquez
La historia de la mansión “maldita” donde murió Brittany Murphy y que fue de Britney Spears
Entretenimiento
La historia de la mansión “maldita” donde murió Brittany Murphy y que fue de Britney Spears
Septiembre 28, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Ella Bright y Belmont Cameli rompen el silencio sobre los rumores tras aparecer juntos en los VMAs 2026
Entretenimiento
Ella Bright y Belmont Cameli rompen el silencio sobre los rumores tras aparecer juntos en los VMAs 2026
Septiembre 27, 2026
 · 
Tania Franco
La boda secreta de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette
Entretenimiento
30 años después, salen a la luz nuevos detalles de la boda secreta de John F. kennedy Jr. y Carolyn Bessette
John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette se casaron en septiembre de 1996 en la isla Cumberland, en una boda que fue planeada como si fuera una operación secreta.
Septiembre 26, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Kaia Gerber habló del último y dulce gesto de su hermano Presley apenas cuatro días antes de su muerte
Entretenimiento
Kaia Gerber habló del apoyo de su hermano Presley apenas cuatro días antes de su muerte
La actriz e hija de Cindy Crawford recordó el cariñoso gesto que su hermano tuvo con ella antes de partir. El modelo murió a los 27 años y la causa oficial de su fallecimiento continúa pendiente.
Septiembre 26, 2026
 · 
Tania Franco
Jesse Huerta reaparece junto a Joy Huerta en medio de la polémica por su separación
Entretenimiento
Jesse Huerta reaparece junto a Joy Huerta en medio de la polémica por su separación
Jesse Huerta compartió imágenes junto a su hermana Joy Huerta sobre el escenario, una publicación que rápidamente generó reacciones y críticas entre sus seguidores.
Septiembre 25, 2026
 · 
Melisa Velázquez
digger-pelicula-de-que-trata.jpeg
Entretenimiento
Digger: ¿cuándo se estrena en México la nueva película de Tom Cruise y Alejandro G. Iñárritu?
La esperada colaboración entre la estrella de Hollywood y el cineasta mexicano llegará a las salas mexicanas el próximo 1 de octubre.
Septiembre 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez