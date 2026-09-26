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Kaia Gerber habló del apoyo de su hermano Presley apenas cuatro días antes de su muerte

La actriz e hija de Cindy Crawford recordó el cariñoso gesto que su hermano tuvo con ella antes de partir. El modelo murió a los 27 años y la causa oficial de su fallecimiento continúa pendiente.

Septiembre 26, 2026 • 
Tania Franco
Kaia Gerber habló del último y dulce gesto de su hermano Presley apenas cuatro días antes de su muerte

Kaia Gerber habló del último y dulce gesto de su hermano Presley apenas cuatro días antes de su muerte

Getty Images: Jamie McCarthy

Kaia Gerber habló con cariño sobre su hermano Presley Gerber apenas cuatro días antes de su inesperada muerte. Durante una entrevista realizada el 16 de septiembre en Los Ángeles, la actriz contó que su hermano estaba siguiendo su participación en The Shards, la nueva serie de FX de Ryan Murphy.

Mi hermano la ha estado viendo, lo cual es muy dulce. Me manda fotos mientras la ve.
Kaia Gerber

También explicó que había visto la producción junto a sus padres, Cindy Crawford y Rande Gerber, quienes se mostraban muy orgullosos de ella.

Kaia Gerber habla de la presión de ser comparada toda la vida con Cindy Crawford

Getty Images

La muerte de Presley Gerber

Presley Gerber murió el 20 de septiembre de 2026 a los 27 años en un centro de rehabilitación en Santa Mónica, California. Su fallecimiento fue confirmado por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles y por un representante de la familia.

Cindy Crawford: la última entrevista en la que habló de su hijo Presley Gerber antes de su muerte

Kevork Djansezian/Getty Images

La Policía de Santa Mónica informó que investiga el caso como una posible sobredosis y señaló que, hasta el momento, no existen indicios de un acto criminal. La autopsia ya fue realizada, pero la causa y manera oficiales de muerte permanecen pendientes mientras se completan estudios adicionales.

Kaia Gerber
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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