¿Quién es Mónica León, la esposa de Jesse Huerta que apoya sus nuevos proyectos sin Joy?

El pasado 15 de septiembre, Jesse Huerta anunció su retiro Jesse & Joy, el proyecto musical que compartía con su hermana Joy Huerta desde hace un par de décadas, con la intención de enfocar su atención en su vida familiar y en su salud mental.

Sin embargo, la polémica y la preocupación entre sus fans, creció cuando Joy confesó en una rueda de prensa, que ella se había enterado de la decisión de su hermano tan sólo unas horas antes de que él diera a conocer la noticia de manera oficial.

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¿Qué está pasando entre Jesse & Joy y por qué Mónica León está envuelta en la polémica?

La situación tomó un nuevo giro después de que Mónica León, la esposa de Jesse, compartiera varios mensajes en redes sociales relacionados con la familia, el amor y los límites, desatando una serie de teorías sobre las verdaderas razones por las que los hermanos se separaban.

A través de sus historias, Mónica escribió un mensaje contundente: “EL AMOR POR LA FAMILIA ESTÁ POR ENCIMA DE TODO”; y continuó reflexionando sobre cómo se deben poner límites, aunque se amen a las personas.

“Y AMOR no significa permitirlo todo. El amor sabe poner límites, y ese es el AMOR más puro. Amar es respetar la libertad del otro sin abandonar la propia”.

Aunque no mencionó a su cuñada, Joy Huerta, estos comentarios generaron una polémica, que Mónica tuvo que salir a aclarar con un nuevo mensaje en sus historias de Instagram.

“La verdad de la que hablaba ayer fue acerca de hacer ver que mi marido dejó ‘plantada’ a la prensa, eso no estuvo bien y no es, NO ES VERDAD”, escribió de manera contundente.

Mónica también confirmó que Jesse había informado previamente que no asistiría a la rueda de prensa junto a Joy y defendió la trayectoria de su esposo.

“Mi marido ha dedicado su carrera entera a sus admiradores y seguidores y siempre ha sido un caballero con su hermana y con los medios de comunicación”.

Mientras que Jesse declaró que cumplirá con sus compromiso con Jesse & Joy hasta el 5 de diciembre, también ya ha compartido su nuevo proyecto musical Jesse and the Supernovas.

¿Quién es Mónica León, la esposa de Jesse Huerta?

Mónica León es una chef y panadera mexicana que ha desarrollado su carrera principalmente en el ámbito gastronómico, estudió en el Instituto de Gastronomía y Repostería Franco Mexicano y posteriormente viajó a Londres para ampliar su formación en panadería.

En 2014, Mónica fundó Monini’s Kitchen, un proyecto en el que comparte contenidos relacionados con la gastronomía y panadería, y posteriormente creó ‘Moninis Kitchen Academy’, donde ofrece sus conocimientos como maestra.

En Instagram se encuentra como @moninis.kitchen, donde reúne a más de 39 mil seguidores.

La historia de amor de Mónica León y Jesse Huerta

Jesse y Mónica llevan más de 20 años juntos, se conocieron en Cancun cuando ella tenía 16 años y él 19, con el tiempo comenzaron una relación hasta que decidie4ron casarse y formar una familia con la llegada de sus dos hijas: Hannah y Abby.

El músico ha hablado anteriormente sobre su historia de amor y sobre la importancia que su esposa tiene en su vida.