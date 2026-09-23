Timbiriche, la serie: quién es quién y cuándo podrás verla en ViX

Décadas después de que sus canciones, coreografías y rostros se convirtieran en referentes del pop mexicano, la agrupación regresará a los reflectores, esta vez a través de una serie de ficción inspirada en hechos reales.

ViX presentó el primer vistazo de su nueva producción el pasado 21 de septiembre de 2026. La historia llevará al público hasta los años 80 para conocer los comienzos de un grupo de niños y adolescentes que, impulsados por la música, terminaron convirtiéndose en algunas de las figuras más reconocidas del entretenimiento mexicano.

La serie no solamente abordará el nacimiento de la agrupación, sino también las relaciones de amistad, las aspiraciones y los desafíos personales que acompañaron a sus integrantes mientras crecían frente a los reflectores. Al tratarse de una producción inspirada en hechos reales, algunos acontecimientos serán llevados a la ficción dramática.

¿Quién es quién en la serie de Timbiriche?

El elenco reúne a jóvenes actores que tienen la misión de interpretar a algunos de los nombres que hicieron historia dentro de la agrupación.

Macarena García como Sasha Sokol

La actriz dará vida a Sasha Sokol, una de las integrantes de la primera etapa de Timbiriche.

Sebastián Poza como Benny Ibarra

El actor interpretará a Benny Ibarra, otro de los rostros vinculados con los primeros años de la agrupación.

Luis de la Rosa como Erik Rubín

El joven actor asumirá el papel de Erik Rubín, quien posteriormente desarrollaría una importante carrera como cantante y productor.

Iker Solano como Diego Schoening

El personaje de Diego Schoening será interpretado por Iker Solano.

Michelle Pellicer como Paulina Rubio

La actriz dará vida a Paulina Rubio, quien formó parte de Timbiriche antes de comenzar una exitosa trayectoria como solista.

Jesusa Ochoa como Alix Bauer

Jesusa Ochoa interpretará a Alix Bauer, integrante de una de las etapas más recordadas del grupo.

Sol Wainer como Mariana Garza

La actriz será Mariana Garza, quien también formó parte de Timbiriche durante su evolución en los años 80.

Clara Dalmao como Thalía

Clara Dalmao interpretará a Thalía, quien se incorporó a la agrupación en una etapa posterior y posteriormente conquistó escenarios internacionales como solista.

Edu Maruri como Eduardo Capetillo

El actor dará vida a Eduardo Capetillo, quien se integró a Timbiriche durante la segunda mitad de los años 80.

Andrea Chaparro como Edith Márquez

La actriz interpretará a Edith Márquez, quien también formó parte de una etapa posterior de la agrupación.

El reparto se completa con Osvaldo Benavides como Luis de Llano y Alberto Guerra como Emilio “El Tigre” Azcárraga Milmo, dos figuras vinculadas con el contexto de la industria televisiva en el que se desarrolló Timbiriche.

¿Cuándo se estrena Timbiriche y dónde verla?

Llegará exclusivamente a ViX el viernes 9 de octubre de 2026. La producción contará con ocho episodios, con una duración aproximada de 45 minutos cada uno, de acuerdo con información publicada por medios mexicanos tras la presentación del proyecto.