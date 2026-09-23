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Carlos Rivera suspende sus conciertos por esta importante razón

El cantante mexicano sorprendió a sus seguidores al anunciar que pospondrá cuatro presentaciones internacionales debido a una lesión en las cuerdas vocales.

Septiembre 23, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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STARLITE/Redferns

Carlos Rivera atraviesa un inesperado momento en su carrera, luego de que anunció que tendrá que hacer una pausa temporal en su agenda de conciertos debido a una lesión en las cuerdas vocales, un problema que, según explicó, lleva tiempo intentando atender mientras continúa con sus compromisos profesionales.

A través de un comunicado, el intérprete de Te esperaba explicó a sus seguidores que había intentado mantener su ritmo de trabajo, pero que continuar cantando en esas condiciones podría agravar la lesión.

“Desde hace un tiempo vengo lidiando con una lesión en las cuerdas vocales”, explicó el artista, quien señaló que llegó el momento de priorizar su recuperación.

La decisión no responde a una cancelación definitiva de su gira, sino a una pausa indicada por sus médicos. De acuerdo con el propio Carlos Rivera, necesita aproximadamente un mes de reposo para permitir que sus cuerdas vocales se recuperen correctamente y evitar mayores complicaciones.

El cantante reconoció que no ha sido sencillo modificar fechas que ya estaban planeadas y que implican viajes y preparativos para sus seguidores. Sin embargo, explicó que continuar con las presentaciones podría ocasionarle un daño mayor.

¿Qué conciertos de Carlos Rivera fueron pospuestos?

La pausa obligó a modificar cuatro presentaciones de su gira internacional:

Guatemala: originalmente programado para el 9 de octubre de 2026; ahora será el 9 de abril de 2027.

El Salvador: originalmente previsto para el 10 de octubre de 2026; se realizará el 10 de abril de 2027.

Bogotá, Colombia:del 2 de octubre de 2026 pasó al 15 de abril de 2027.

Medellín, Colombia:del 3 de octubre de 2026 pasó al 17 de abril de 2027.

A pesar de esta pausa, el cantante indicó que su agenda posterior al periodo de recuperación permanece, por ahora, sin cambios.

Carlos Rivera contempla regresar a los escenarios el 23 de octubre de 2026 en Tlaxcala, fecha con la que retomaría su actividad después del periodo de reposo.

Carlos Rivera
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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