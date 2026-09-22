Miley Cyrus revela detalles de la última conversación que tuvo con Dolly Parton

Dolly Parton fue la madrina de Miley Cyrus y ambas mantuvieron una estrecha relación a lo largo de los años, su vínculo se extendió a Hanna Montana, donde Parton tuvo participaciones especiales como la tía Dolly de Miley Stewart.

Sin embargo, la reciente muerte de Parton a los 80 años, no sólo dejó un vacío en la música country, sino también en el corazón de Cyrus, quien ha reflexionado sobre la partida de su madrina y la última conversación que sostuvieron antes de su muerte.

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Miley Cyrus reflexiona sobre la última conversación que tuvo con Dolly Parton antes de morir

Durante una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, realizada en el marco de la promoción de su nuevo álbum, Bass Persuades, Miley habló sobre el vínculo que compartía con Parton y recordó que su última conversación estuvo relacionada precisamente con su nuevo disco.

“La última vez que hablamos fui yo quien le contó sobre este disco. Y aunque éramos muy diferentes, justamente eso era lo que nos hacía tan perfectas la una para la otra. Ella lo sabía y yo también lo sabía”, dijo Cyrus.

Cyrus explicó que Dolly Parton le enseñó que es posible construir una personalidad pública sin dejar de ser fiel a quien eres, y esa lección fue especialmente importante para ella durante su etapa como Hannah Montana.

“Es conocida, supongo, por todo lo artificial: el cabello, el maquillaje, el espectáculo. Pero creo que hay una parte de ella que todos reconocen y admiran: lo real y auténtica que es”, continuó la ganadora del Grammy. “Y hubo un momento en mi vida, y creo que puedo relacionarlo con Hannah Montana, en el que gran parte de mi vida giraba en torno a una personalidad”.

El impacto de Dolly Parton en la carrera de Miley Cyrus

Miley recordó que Dolly solía preguntarle por qué “siempre” lloraba durante sus presentaciones en vivo, y la cantante explicó que no podía evitarlo, especialmente al interpretar “End of the World”, canción que presentó en el programa de David Letterman.

“Empecé a llorar, y ella me vio en Letterman y me preguntó: ‘¿Por qué lloras?’. Yo pensé: ‘Es que esa canción habla sobre el fin del mundo y sobre no volver a ver a mi madre’”, explicó Cyrus. “Ella me decía: ‘La música es una forma de escapismo. Déjalos llorar, aguanta’. Y yo pensaba: ‘Lo sé, pero así soy yo’. Y ella me quería precisamente por eso”.

También recordó la actuación que compartió con Parton en 2023, cuando ambas fueron anfitrionas del especial de NBC Miley’s New Year’s Eve Party: “Lloré mientras cantaba ‘I Will Always Love You’ con ella”, dijo Cyrus.

La cantante explicó que, en ese momento, Dolly probablemente entendió por qué las lágrimas seguían apareciendo: “Sé que muchas de las personas que han sido pilares en mi vida —no solo Dolly, porque ella es única, es familia— pertenecen a generaciones anteriores a la mía. Ellos fueron construyendo, ladrillo a ladrillo, el camino que hoy recorro, y no siempre estarán aquí para que pueda llamarlos y preguntarles: ‘¿Qué hago ahora?’, como siempre hice con Dolly”.

Miley también compartió un motivo más por el que admiraba profundamente a su madrina: “Dolly siempre tenía razón en las cosas”.