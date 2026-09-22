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Colate busca un acuerdo con Paulina Rubio por su hijo: “Vamos a arreglar esto de otra forma”

Tras la resolución judicial que determinó que Andrea Nicolás continuará viviendo en Miami con su madre, Nicolás Vallejo-Nágera aseguró que está dispuesto a dialogar directamente con la cantante para intentar encontrar una solución al conflicto familiar

Septiembre 21, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Nicolás Vallejo-Nágera y Paulina Rubio

Instagram @colatenicolas / @paulinarubio

La batalla legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate, suma un nuevo capítulo, aunque esta vez con una posibilidad de diálogo. Después de que una jueza de Miami resolviera que su hijo, Andrea Nicolás, permanezca en Estados Unidos junto a su madre, el empresario español aseguró que estaría dispuesto a buscar un acuerdo directamente con la cantante.

En una entrevista concedida a El Gordo y La Flaca, Colate habló sobre el proceso judicial y dejó abierta la posibilidad de resolver sus diferencias con Paulina Rubio fuera de los tribunales. El empresario señaló que, si la cantante se comunicara con él con la intención de encontrar una solución, estaría dispuesto a escucharla.

Colate abre la puerta al diálogo

Aunque Colate ha presentado un recurso contra la resolución que impide, por ahora, que Andrea Nicolás se traslade a España para vivir con él, también manifestó su deseo de que el conflicto pueda encontrar una salida mediante una conversación directa.

“Si me llama ahora mismo y me dice: ‘Oye, vamos a arreglar esto de otra forma’”, declaró el empresario, dejando claro que estaría dispuesto a conversar con su expareja sin que los abogados sean necesariamente el punto de partida.

El pasado agosto, una jueza de Miami resolvió a favor de Paulina Rubio en la disputa relacionada con la residencia de Andrea Nicolás, quien tiene 15 años. La petición de Colate para que el adolescente pudiera trasladarse a España y vivir con él fue rechazada, por lo que el joven continuará en Miami con su madre bajo la resolución vigente.

Colate, sin embargo, no está de acuerdo con el fallo y presentó un recurso para solicitar que la decisión sea revisada. El empresario ha sostenido públicamente que existen documentos y elementos del proceso que, desde su perspectiva, no fueron considerados de manera adecuada. Estas afirmaciones corresponden a su versión sobre el procedimiento y no constituyen por sí mismas una determinación judicial.

La situación entre Paulina Rubio y Colate tiene como antecedente una prolongada disputa relacionada con la crianza, residencia y convivencia de su hijo. Ambos estuvieron casados entre 2007 y 2012 y desde su separación han enfrentado diferentes procesos legales.

En los últimos meses, el caso llegó nuevamente a los tribunales de Miami, donde el adolescente también tuvo la oportunidad de expresar su opinión ante la jueza. Durante el proceso surgieron declaraciones y acusaciones de ambas partes, además de distintos testimonios relacionados con el entorno familiar.

Paulina Rubio Colate
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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