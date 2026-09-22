Alejandra Guzmán revela cómo sigue tras dislocarse la cadera durante un concierto

Alejandra Guzmán volvió a preocupar a sus seguidores después de sufrir una lesión en la cadera durante su concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, la noche del sábado 19 de septiembre de 2026. La cantante tuvo que interrumpir su presentación y ser trasladada en ambulancia a un hospital para recibir atención médica.

El incidente ocurrió mientras la intérprete se encontraba sobre el escenario. Después de realizar un movimiento durante la coreografía, comenzó a presentar dificultades para mantenerse de pie y, con ayuda de sus bailarines, explicó al público que se le había salido la cadera.

El espectáculo tuvo que ser suspendido y Guzmán fue llevada a un hospital, donde recibió atención especializada. Posteriormente, la propia cantante informó que los médicos lograron colocar nuevamente la articulación y agradeció al doctor Eduardo Arévalo por haberla atendido.

¿Cómo se encuentra Alejandra Guzmán?

La llamada Reina del Rock reapareció después del incidente para compartir con sus seguidores una actualización sobre su estado de salud.

En un video, Guzmán mostró las radiografías que le realizaron y explicó que ya había acudido nuevamente al médico, había descansado y la inflamación había disminuido. También aseguró que podía ponerse de pie y caminar.

“Ya fui al doctor, ya descansé, ya se me desinflamó”, explicó la cantante.

Su actitud también ha tranquilizado a sus seguidores. Desde el hospital, la intérprete incluso bromeó sobre lo ocurrido y cantó parte de uno de sus éxitos modificando la letra para hacer referencia a su prótesis y al percance que acababa de sufrir.

La cantante planea volver a Veracruz

A pesar del accidente, Guzmán dejó claro que no pretende despedirse de los escenarios. La fecha de Veracruz quedó en pausa y la cantante aseguró que regresará para reencontrarse con el público que no pudo disfrutar del espectáculo completo.

“Voy a volver muyyyy pronto”, escribió en una publicación dirigida a sus seguidores y al público veracruzano.