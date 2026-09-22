Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Alejandra Guzmán revela cómo sigue tras dislocarse la cadera durante un concierto

La cantante fue hospitalizada después de sufrir una luxación de cadera durante su presentación en Veracruz; horas después, reapareció para tranquilizar a sus seguidores y mostrar que se encuentra de mejor ánimo

Septiembre 21, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
alejandra-guzman-.jpg

Getty Images

Alejandra Guzmán volvió a preocupar a sus seguidores después de sufrir una lesión en la cadera durante su concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, la noche del sábado 19 de septiembre de 2026. La cantante tuvo que interrumpir su presentación y ser trasladada en ambulancia a un hospital para recibir atención médica.

El incidente ocurrió mientras la intérprete se encontraba sobre el escenario. Después de realizar un movimiento durante la coreografía, comenzó a presentar dificultades para mantenerse de pie y, con ayuda de sus bailarines, explicó al público que se le había salido la cadera.

El espectáculo tuvo que ser suspendido y Guzmán fue llevada a un hospital, donde recibió atención especializada. Posteriormente, la propia cantante informó que los médicos lograron colocar nuevamente la articulación y agradeció al doctor Eduardo Arévalo por haberla atendido.

¿Cómo se encuentra Alejandra Guzmán?

La llamada Reina del Rock reapareció después del incidente para compartir con sus seguidores una actualización sobre su estado de salud.

En un video, Guzmán mostró las radiografías que le realizaron y explicó que ya había acudido nuevamente al médico, había descansado y la inflamación había disminuido. También aseguró que podía ponerse de pie y caminar.

“Ya fui al doctor, ya descansé, ya se me desinflamó”, explicó la cantante.

Su actitud también ha tranquilizado a sus seguidores. Desde el hospital, la intérprete incluso bromeó sobre lo ocurrido y cantó parte de uno de sus éxitos modificando la letra para hacer referencia a su prótesis y al percance que acababa de sufrir.

La cantante planea volver a Veracruz

A pesar del accidente, Guzmán dejó claro que no pretende despedirse de los escenarios. La fecha de Veracruz quedó en pausa y la cantante aseguró que regresará para reencontrarse con el público que no pudo disfrutar del espectáculo completo.

“Voy a volver muyyyy pronto”, escribió en una publicación dirigida a sus seguidores y al público veracruzano.

alejandra guzman
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
dulce-maria-entrevista-caras-mexicojpg
Entretenimiento
Dulce María nos presenta a Fernanda, la hermosa bebé que llegó para complementar a su familia
Septiembre 21, 2026
Cindy Crawford: la última entrevista en la que habló de su hijo Presley Gerber antes de su muerte
Entretenimiento
Cindy Crawford: la última entrevista en la que habló de su hijo Presley Gerber antes de su muerte
Septiembre 21, 2026
 · 
Tania Franco
La lucha de Presley Gerber contra la salud mental y las adicciones
Entretenimiento
Presley Gerber, quién fue el hijo de Cindy Crawford que enfrentó problemas de salud mental y adicciones
Septiembre 21, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y hermano de Kaia Gerber, a los 27 años
Entretenimiento
Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y hermano de Kaia Gerber, a los 27 años: Lo que se sabe
Septiembre 20, 2026
 · 
Tania Franco
El aterrador episodio que habría llevado a Jennifer Lopez a pedir el divorcio a Marc Anthony
Entretenimiento
El aterrador episodio que habría llevado a Jennifer Lopez a pedir el divorcio a Marc Anthony
Jennifer Lopez y Marc Anthony protagonizaron uno de los romances más populares de Hollywood de principios de los 2000, antes de terminar en un polémico divorcio.
Septiembre 20, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Channing Tatum creó una cuenta falsa para atacar a Zoë Kravitz y Harry Styles?
Entretenimiento
¿Channing Tatum creó una cuenta falsa para atacar a Zoë Kravitz y Harry Styles? La pista que desató sospechas
Una misteriosa cuenta de Instagram comenzó a llamar la atención por sus comentarios sobre la actriz y Harry Styles, pero hasta ahora no existe evidencia que confirme quién está detrás del perfil.
Septiembre 20, 2026
 · 
Tania Franco
Brad Pitt regresa a “World War Z”: la esperada secuela se confirma 13 años después
Entretenimiento
Brad Pitt regresa a “World War Z”: la esperada secuela se confirma 13 años después
Todo lo que se sabe del regreso del actor como Gerry Lane en la segunda parte de la película de zombies, que tendrá a Edward Berger como director.
Septiembre 18, 2026
 · 
Tania Franco
Joey King revela la aterradora experiencia que vivió durante el rodaje de El Conjuro
Entretenimiento
Joey King revela la aterradora experiencia que vivió durante el rodaje de “El Conjuro”
La actriz recordó el inexplicable problema de salud que sufrió mientras filmaba la cinta de terror y confesó por qué aquella experiencia cambió su percepción sobre los fenómenos paranormales.
Septiembre 19, 2026
 · 
Tania Franco