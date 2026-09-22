La bola negra: de qué trata la película de Los Javis con Penélope Cruz

El universo de Federico García Lorca vuelve a la gran pantalla de una manera inesperada. La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, toma como punto de partida una obra teatral inconclusa del poeta granadino para construir una historia que conecta a tres hombres en diferentes momentos de la historia de España.

La película, cuyo guion escribieron Los Javis junto con Alberto Conejero, está ambientada en 1932, 1937 y 2017. Sus protagonistas viven realidades distintas, pero sus historias están unidas por temas como la sexualidad, el deseo, el dolor, la identidad y la herencia emocional que puede transmitirse de una generación a otra.

¿De qué trata La bola negra?

La historia parte de las pocas páginas que Federico García Lorca alcanzó a escribir para una obra titulada también La bola negra. En ellas aparecía un joven homosexual que era rechazado al intentar ingresar a un exclusivo club social.

A partir de esa idea, Los Javis construyen una película propia que no pretende ser un biopic de Lorca ni una adaptación literal de las páginas que dejó inconclusas. La cinta utiliza ese material como detonante para explorar cómo el rechazo, la represión y el deseo han atravesado distintas generaciones.

Las tres historias se desarrollan en momentos históricos diferentes. Una ocurre en 1932, otra durante la Guerra Civil española en 1937 y la tercera se sitúa en 2017. Aunque cada protagonista enfrenta conflictos propios, las historias terminan encontrando conexiones entre sí.

El resultado es un drama que combina romance, memoria histórica y elementos de gran espectáculo para hablar de la necesidad de vivir la propia identidad con libertad.

Penélope Cruz interpreta a Nené

Uno de los grandes atractivos de la película es la participación de Penélope Cruz, quien interpreta a Nené Romero, una cupletista que aparece en la historia ambientada durante la Guerra Civil.

Su participación ha sido especialmente comentada desde el estreno de la cinta en festivales, donde se destacó una de sus secuencias musicales. La actriz comparte créditos con un elenco encabezado por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas y Glenn Close.

Para Cruz, el proyecto representa además su primera colaboración con Los Javis, quienes han señalado que buscaban que su presencia ayudara a llevar la historia hacia un público más amplio.

La bola negra tuvo su estreno internacional en el Festival de Cannes 2026, donde Javier Calvo y Javier Ambrossi recibieron el premio a Mejor Dirección. Posteriormente, la película fue seleccionada por la Academia de Cine de España para representar al país en la carrera por los Premios Oscar 2027 en la categoría de Mejor Película Internacional.

La cinta tiene una duración cercana a las dos horas y 40 minutos y está catalogada como drama y romance. El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) la clasifica como una producción de ficción española y francesa.