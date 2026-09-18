Brad Pitt regresa a “World War Z”: la esperada secuela se confirma 13 años después

Después de años de rumores y proyectos que no lograron concretarse, World War Z tendrá oficialmente una secuela. Brad Pitt retomará el papel de Gerry Lane, personaje que interpretó por primera vez en 2013, en una nueva producción de Paramount Pictures.

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La película estará dirigida por Edward Berger, cineasta detrás de Conclave y All Quiet on the Western Front, mientras que Dennis Kelly será el encargado de escribir el guion. Pitt también participará como productor a través de Plan B.

El regreso ocurre 13 años después de la primera película, que se convirtió en un éxito comercial al recaudar más de 540 millones de dólares en todo el mundo. Durante años se intentó desarrollar una continuación e incluso David Fincher estuvo vinculado al proyecto, pero aquella versión fue cancelada en 2019.

Por ahora, no se ha anunciado una fecha de estreno ni se conocen detalles de la trama o del resto del elenco, pero el regreso de Pitt marca finalmente el avance de una de las secuelas más esperadas del cine de zombis.