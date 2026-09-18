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Alexis Ayala revela detalles de su relación con Marietta: “No hay que tenerle miedo al amor”

El actor mexicano habló sobre la mujer que hoy ocupa un lugar especial en su vida y compartió cómo vive esta nueva etapa sentimental, meses después de su separación de Cinthia Aparicio.

Septiembre 18, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El actor mexicano confirmó que mantiene una relación con Marietta, una mujer con quien ha encontrado una nueva oportunidad para compartir su vida y que, según sus propias palabras, lo tiene profundamente enamorado.

A cuatro meses de que se hiciera pública su separación de Cinthia Aparicio, el protagonista de telenovelas como Amar a muerte y La historia de Juana habló sobre su romance y dejó claro que no está dispuesto a cerrar las puertas al amor.

En una entrevista con Televisa Espectáculos, Alexis Ayala compartió detalles de su vínculo con Marietta y explicó que se encuentra disfrutando plenamente esta etapa.

“Yo no nací para no vivir. Uno no sobrevive a cosas para no vivir y no hay que tenerle miedo al amor ni a la palabra amor, y la vida es para seguir adelante”, expresó el actor.

Con estas palabras, Alexis dejó ver que atraviesa un momento de apertura emocional, en el que busca disfrutar de las experiencias que la vida le presenta.

El intérprete también habló con cariño de Marietta y de la importancia que tiene actualmente en su vida.

“Es mi novia y es mi compañera y es mi mujer y es el título que le quieran dar, porque yo se los doy en todos los sentidos, con todo el respeto del mundo”, declaró.

Alexis Ayala no escatimó en elogios al describir a su nueva pareja. El actor aseguró sentirse agradecido por compartir su vida con una mujer que considera plena y con quien ha encontrado una conexión especial.

“Estoy muy agradecido de tener a mi lado una mujer como Marietta, que es entera en todos los sentidos”, compartió durante la entrevista.

Uno de los momentos más reveladores de sus declaraciones fue cuando recordó una conversación que tuvo con ella y que, según explicó, refleja parte de la dinámica que comparten.

“El día que le dije: ‘Me encanta ver que no me necesitas’, su respuesta fue: ‘No en lo que tú crees, en todo lo demás, sí’”, relató.

Alexis Ayala
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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