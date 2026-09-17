México brilla en los Latin Grammy 2026: conoce a todos los mexicanos nominados

El pasado 16 de septiembre se dieron a conocer los nominados a los Latin Grammy 2026, cuya ceremonia se celebrará el próximo 12 de noviembre en Las Vegas, y que contará con la presencia de grandes artistas mexicanos.

Uno de los nombres que más destaca es Edgar Barrera, compositor y productor originario de Tamaulipas, quien encabeza la lista con 10 nominaciones, en las categorías de Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año, Compositor del Año y Productor del Año.

Le siguen otros artistas mexicanos como la cantautora Silvana Estrada con 6 nominaciones que disputa en categorías como Álbum del Año y Mejor Álbum Cantautor, entre otras.

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Lista completa de mexicanos nominados a los Latin Grammy 2026

Conoce a los mexicanos nominados a los Premios Grammy 2026 en las diferentes categorías y por género.

Regional mexicano

El género que representa una de las mayores presencias mexicanas en esta edición es el regional mexicano, y así están los nominados en las diferentes categorías:

En Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Pepe Aguilar, por Mi Suerte Es Ser Mexicano II.

Camila Fernández, por La Fernández.

Mariachi Sol de México de José Hernández, por La Voz de Mi Trompeta (50 Años).

Christian Nodal, por Bandera Blanca.



En Mejor Álbum de Música Banda

Luis Ángel “El Flaco”, por Tequila y Guaro.

Banda Los Recoditos, por Piratita.

Edén Muñoz, por Piedras A La Luna.



Mejor Álbum de Música Norteña

Calibre 50, por El Mundo Es Del Que Se Anima.

Duelo, por Gravedad.

Joss Favela, por Mis Compas Vol. 2.

Grupo Frontera, por Lo Que Me Falta Por Llorar.

Sofi Saar, por 50/50.



Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Kakalo, con De Parte Mía

Peso Pluma y Tito Double P, con Dinastía (Deluxe)

Rivs, con Contra Todo

Xavi, con Dosis

Yahritza y Su Esencia, con Metamorfosis.



Mejor Canción Regional Mexicana

Xavi

Grupo Frontera

Intocable

Edén Muñoz

Por otra parte, México también está presente en algunas de las categorías principales de la ceremonia:

Carín León compite por Grabación del Año con “Desde Que Te Tengo” y Álbum del Año con MUDA.

Marco Antonio Solís aparece en Grabación del Año gracias a “Coleccionando Heridas”, un tema que también está nominado a Canción del Año.

Por su parte, Carlos Santana forma parte de la contienda por Canción del Año como uno de los compositores de “Mi Gran Amor”, interpretada junto a Becky G.

Mon Laferte, artista de origen chileno y nacionalizada mexicana, también tiene una presencia destacada: su álbum FEMME FATALE compite por Álbum del Año y Mejor Álbum Cantautor, mientras que “Femme Fatale” aparece en Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Pop.

Nuevas voces mexicanas

La nueva generación también tendrá representación en la ceremonia, donde Arath Herce y Macario Martínez fueron nominados a Mejor Nuevo Artista.

En rock, The Warning recibió una nominación a Mejor Canción de Rock por “Ego”, Kinky está nominado a Mejor Interpretación de Música Electrónica por “Armándola De Pedo”, y BRUSES, quien compite en categorías de música alternativa y pop/rock.

Vivir Quintana, por su parte, figura entre los compositores nominados a Canción del Año por “Humano”, interpretada por Juanes.