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México brilla en los Latin Grammy 2026: conoce a todos los mexicanos nominados

Los Latin Grammy 2026 contarán con una destacada presencia mexicana, desde figuras consolidadas hasta nuevos talentos que buscan conquistar la industria musical.

Septiembre 17, 2026 • 
Melisa Velázquez
Lista completa de mexicanos nominados a los Latin Grammy 2026

Lista completa de mexicanos nominados a los Latin Grammy 2026

Getty Images

El pasado 16 de septiembre se dieron a conocer los nominados a los Latin Grammy 2026, cuya ceremonia se celebrará el próximo 12 de noviembre en Las Vegas, y que contará con la presencia de grandes artistas mexicanos.

Uno de los nombres que más destaca es Edgar Barrera, compositor y productor originario de Tamaulipas, quien encabeza la lista con 10 nominaciones, en las categorías de Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año, Compositor del Año y Productor del Año.

Le siguen otros artistas mexicanos como la cantautora Silvana Estrada con 6 nominaciones que disputa en categorías como Álbum del Año y Mejor Álbum Cantautor, entre otras.

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Conoce a los mexicanos nominados a los Premios Grammy 2026 en las diferentes categorías y por género.

Regional mexicano

El género que representa una de las mayores presencias mexicanas en esta edición es el regional mexicano, y así están los nominados en las diferentes categorías:

En Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

  • Pepe Aguilar, por Mi Suerte Es Ser Mexicano II.
  • Camila Fernández, por La Fernández.
  • Mariachi Sol de México de José Hernández, por La Voz de Mi Trompeta (50 Años).
  • Christian Nodal, por Bandera Blanca.

En Mejor Álbum de Música Banda

  • Luis Ángel “El Flaco”, por Tequila y Guaro.
  • Banda Los Recoditos, por Piratita.
  • Edén Muñoz, por Piedras A La Luna.

Mejor Álbum de Música Norteña

  • Calibre 50, por El Mundo Es Del Que Se Anima.
  • Duelo, por Gravedad.
  • Joss Favela, por Mis Compas Vol. 2.
  • Grupo Frontera, por Lo Que Me Falta Por Llorar.
  • Sofi Saar, por 50/50.

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

  • Kakalo, con De Parte Mía
  • Peso Pluma y Tito Double P, con Dinastía (Deluxe)
  • Rivs, con Contra Todo
  • Xavi, con Dosis
  • Yahritza y Su Esencia, con Metamorfosis.

Mejor Canción Regional Mexicana

  • Xavi
  • Grupo Frontera
  • Intocable
  • Edén Muñoz

Por otra parte, México también está presente en algunas de las categorías principales de la ceremonia:

Carín León compite por Grabación del Año con “Desde Que Te Tengo” y Álbum del Año con MUDA.

Marco Antonio Solís aparece en Grabación del Año gracias a “Coleccionando Heridas”, un tema que también está nominado a Canción del Año.

Por su parte, Carlos Santana forma parte de la contienda por Canción del Año como uno de los compositores de “Mi Gran Amor”, interpretada junto a Becky G.

Mon Laferte, artista de origen chileno y nacionalizada mexicana, también tiene una presencia destacada: su álbum FEMME FATALE compite por Álbum del Año y Mejor Álbum Cantautor, mientras que “Femme Fatale” aparece en Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Pop.

Nuevas voces mexicanas

La nueva generación también tendrá representación en la ceremonia, donde Arath Herce y Macario Martínez fueron nominados a Mejor Nuevo Artista.

En rock, The Warning recibió una nominación a Mejor Canción de Rock por “Ego”, Kinky está nominado a Mejor Interpretación de Música Electrónica por “Armándola De Pedo”, y BRUSES, quien compite en categorías de música alternativa y pop/rock.

Vivir Quintana, por su parte, figura entre los compositores nominados a Canción del Año por “Humano”, interpretada por Juanes.

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