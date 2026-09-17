México brilla en los Latin Grammy 2026: conoce a todos los mexicanos nominados

El pasado 16 de septiembre se dieron a conocer los nominados a los Latin Grammy 2026, cuya ceremonia se celebrará el próximo 12 de noviembre en Las Vegas, y que contará con la presencia de grandes artistas mexicanos.
Uno de los nombres que más destaca es Edgar Barrera, compositor y productor originario de Tamaulipas, quien encabeza la lista con 10 nominaciones, en las categorías de Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año, Compositor del Año y Productor del Año.
Le siguen otros artistas mexicanos como la cantautora Silvana Estrada con 6 nominaciones que disputa en categorías como Álbum del Año y Mejor Álbum Cantautor, entre otras.
Te podría interesar: Latin Grammy 2026: conoce la lista completa de nominados
Lista completa de mexicanos nominados a los Latin Grammy 2026
Conoce a los mexicanos nominados a los Premios Grammy 2026 en las diferentes categorías y por género.
Regional mexicano
El género que representa una de las mayores presencias mexicanas en esta edición es el regional mexicano, y así están los nominados en las diferentes categorías:
En Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
- Pepe Aguilar, por Mi Suerte Es Ser Mexicano II.
- Camila Fernández, por La Fernández.
- Mariachi Sol de México de José Hernández, por La Voz de Mi Trompeta (50 Años).
- Christian Nodal, por Bandera Blanca.
En Mejor Álbum de Música Banda
- Luis Ángel “El Flaco”, por Tequila y Guaro.
- Banda Los Recoditos, por Piratita.
- Edén Muñoz, por Piedras A La Luna.
Mejor Álbum de Música Norteña
- Calibre 50, por El Mundo Es Del Que Se Anima.
- Duelo, por Gravedad.
- Joss Favela, por Mis Compas Vol. 2.
- Grupo Frontera, por Lo Que Me Falta Por Llorar.
- Sofi Saar, por 50/50.
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
- Kakalo, con De Parte Mía
- Peso Pluma y Tito Double P, con Dinastía (Deluxe)
- Rivs, con Contra Todo
- Xavi, con Dosis
- Yahritza y Su Esencia, con Metamorfosis.
Mejor Canción Regional Mexicana
- Xavi
- Grupo Frontera
- Intocable
- Edén Muñoz
Por otra parte, México también está presente en algunas de las categorías principales de la ceremonia:
Carín León compite por Grabación del Año con “Desde Que Te Tengo” y Álbum del Año con MUDA.
Marco Antonio Solís aparece en Grabación del Año gracias a “Coleccionando Heridas”, un tema que también está nominado a Canción del Año.
Por su parte, Carlos Santana forma parte de la contienda por Canción del Año como uno de los compositores de “Mi Gran Amor”, interpretada junto a Becky G.
Mon Laferte, artista de origen chileno y nacionalizada mexicana, también tiene una presencia destacada: su álbum FEMME FATALE compite por Álbum del Año y Mejor Álbum Cantautor, mientras que “Femme Fatale” aparece en Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Pop.
Nuevas voces mexicanas
La nueva generación también tendrá representación en la ceremonia, donde Arath Herce y Macario Martínez fueron nominados a Mejor Nuevo Artista.
En rock, The Warning recibió una nominación a Mejor Canción de Rock por “Ego”, Kinky está nominado a Mejor Interpretación de Música Electrónica por “Armándola De Pedo”, y BRUSES, quien compite en categorías de música alternativa y pop/rock.
Vivir Quintana, por su parte, figura entre los compositores nominados a Canción del Año por “Humano”, interpretada por Juanes.