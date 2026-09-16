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Latin Grammy 2026: conoce la lista completa de nominados

La música latina ya tiene a sus protagonistas para una de las noches más importantes del año, conoce a los grandes favoritos para los Latin Grammy 2026.

Septiembre 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
Lista completa de nominados a los Latin Grammy 2026

Lista completa de nominados a los Latin Grammy 2026

Getty Images

Este 16 de septiembre se anunció la lista de nominados a la 27ª edición de los Latin Grammy, que reconocerá a algunas de las figuras más destacadas de la música latina, en una ceremonia que se llevará a cabo el 12 de noviembre de 2026 en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y será transmitida en vivo por Univision.

Lista completa de nominados a los Latin Grammy 2026

Entre los artistas con mayor número de nominaciones destacan Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y el dúo de hip hop CA7RIEL y Paco Amoroso, de acuerdo con la lista revelada este miércoles.

Grabación del Año

  • CA7RIEL & Paco Amoroso – “Ha Ha”
  • Jorge Drexler – “¿Como Se Ama?”
  • Silvana Estrada – “Dime”
  • Loulu Gilberto – “O Amor Nos Encontrou”
  • KAROL G & Marco Antonio Solís – “Coleccionando Heridas”
  • Mon Laferte – “Femme Fatale”
  • Carín León – “Desde Que Te Tengo”
  • Milo J – “Niño”
  • Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia – “La Perla”
  • Elena Rose – “Alma”

Álbum del Año

  • Anitta – EQUILIBRIVM
  • CA7RIEL & Paco Amoroso – FREE SPIRITS
  • Jorge Drexler – Taracá
  • Silvana Estrada – Vendrán Suaves Lluvias
  • KAROL G – Tropicoqueta
  • Mon Laferte – FEMME FATALE
  • Carín León – MUDA
  • Milo J – La Vida Era Más Corta
  • Rawayana –¿Dónde Es El After?
  • Rosalía – LUX (Complete Works)

Canción del Año

  • “Coleccionando Heridas” – KAROL G
  • “¿Como Se Ama?” – Jorge Drexler
  • “Dime” – Silvana Estrada
  • “Femme Fatale” – Mon Laferte
  • “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” – CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting
  • “Humano” – Juanes & Vivir Quintana
  • “La Perla” – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia
  • “Mi Gran Amor” – Santana ft. Becky G
  • “Nilo” – Zanna
  • “Solifican12” – Milo J

Mejor Nuevo Artista

  • Delilah
  • FABIAN
  • Loulu Gilberto
  • Arath Herce
  • Macario Martínez
  • maye
  • Sofia Monroy
  • Kendall Peña
  • Dora Sanches
  • ARIA VEGA
  • Zeca Veloso

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

  • Pablo Alborán – KM0
  • Monsieur Periné – Instrucciones Para Ser Feliz
  • nic –(Enamorada)
  • Debi Nova – Todo Puede Convertirse En Canción
  • Alejandro Sanz –¿Y Ahora Qué +?

Mejor Álbum Pop Tradicional

  • Esteman & Daniela Spalla – Amorío
  • Kany García – Puerta Abierta
  • Laura Pausini – Yo Canto 2
  • Reik – TQ+
  • Yami Safdie – Querida Yo

Mejor Canción Pop

  • “A La Niña Que Fui” – Kany García
  • “Amarillo” – Joaquina
  • “(favorito)” – nic
  • “La Perla” – Rosalía
  • “Melancolía” – Mon Laferte

Mejor Interpretación de Música Electrónica

  • “Beto’s Horns (Fred Remix)” – CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..
  • Kinky – “Armándola De Pedo”
  • Peces Raros ft. Nick Warren – “Circular”
  • Soucream & Mazzarri – “Motopirueta”
  • Violeta & Bronquio – “III. Ojalá! (Bronquio Remix)”

Mejor Interpretación Urbana

  • Bizarrap & Daddy Yankee – “Bzrp Music Sessions Vol. 0/66”
  • Ryan Castro, Kapo & Gangsta – “La Villa”
  • Feid – “Se Lo Juro Mor”
  • KAROL G ft. Eddy Lover – “Dile Luna”
  • Milo J ft. Trueno – “Gil”

Mejor Interpretación Reggaetón

  • Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow – “Contrabando”
  • Bad Gyal ft. Chencho Corleone – “Choque”
  • KAROL G ft. Feid – “Verano Rosa”
  • Ozuna – “Una Aventura”
  • Sofía Reyes & Luísa Sonza – “Uñas Afiladas”

Mejor Álbum de Música Urbana

  • Bad Gyal – Más Cara
  • J Balvin & Ryan Castro – Omerta
  • Beéle – Borondo
  • KAROL G – Tropicoqueta
  • Young Miko – Do Not Disturb: Late Checkout

Mejor Canción Urbana

  • “Buenos Términos” – Rauw Alejandro
  • “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
  • “Por Si Mañana No Estoy” – Omar Courtz
  • “Reliquia Do 2T”
  • “Yo y Tú” – Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle

Mejor Álbum de Rock

  • Beta – A La Mitad
  • Mägo de Oz – Malicia
  • 1915 – Ceremonia
  • Fito Paez – Shine
  • Viniloversus – La Frontera

Mejor Canción de Rock

  • “Destruirse” – Viniloversus
  • “Ego” – The Warning
  • “Las Fuerzas Armadas Del Amor” – Fito Paez
  • “Montserrat” – Draco Rosa
  • “Rojo Profundo” – Dillom

Mejor Álbum Pop/Rock

  • Emmanuel Horvilleur – Mi Año Gótico
  • Juanes – Juanesteban
  • La Vida Bohème – Tierra De Nadie
  • Draco Rosa – Olas De Luz
  • Usted Señalemelo – Términos & Condiciones

Mejor Canción Pop/Rock

  • Paty Cantú – “Antes De Que El Mundo Se Acabe”
  • CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting – “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”
  • Leiva – “Hasta Que Me Quede Sin Voz”
  • Arath Herce – “Me Levanté De La Cama”
  • BRUSES – “Ratera”

Mejor Álbum de Música Alternativa

  • Babasonicos – CUERPOS, Vol. 1
  • BRUSES – DESDE EL COMA
  • CA7RIEL & Paco Amoroso – FREE SPIRITS
  • Teo Planell – Demian
  • Rosalía – LUX (Complete Works)

Mejor Canción Alternativa

  • Jorge Drexler – “Ante la duda, baila”
  • Francisca Valenzuela – “BUGAMBILIA”
  • Dante Spinetta – “El Reset”
  • BRUSES – “QUERIDA AMALIA”
  • Mon Laferte – “1:30”

Mejor Álbum Cantautor

  • Djavan – Improviso
  • Jorge Drexler – Taracá
  • Silvana Estrada – Vendrán Suaves Lluvias
  • Arath Herce – Musas en Mi
  • Mon Laferte – FEMME FATALE

Mejor Canción Cantautor

  • Silvana Estrada – “Dime”
  • Joaquina – “generación digital”
  • Jorge Drexler – “Las Palabras”
  • Arath Herce – “Musas en Mi”
  • Covi Quintana – “Temblor y Réplica”

Mejor Álbum Folclórico

  • Eva Ayllón
  • Yamandú Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco
  • Lila Downs
  • Milo J – La Vida Era Más Corta
  • Julieta Rada

Mejor Álbum de Tango

  • Anibal Berraute – Neopía
  • Lidia Borda & Ariel Ardit – Somos
  • Pablo Jaurena – Fueyerías
  • Quinteto Revolucionario & OFJ Bogotá
  • Quinteto Astor Piazzolla – Le Grand Tango

Mejor Video Musical Versión Larga

  • FREE SPIRITS (The Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Leiva – Hasta Que Me Quede Sin Voz
  • L7nnon – Guerras Invisíveis
  • Maleh – Back To The Childhood
  • FLAMENCO (varios artistas)

Productor del Año

  • Edgar Barrera
  • Julio Raposo
  • Santiago Ruiz “Tatool”
  • Juan Pablo Vega
  • Federico Vindver
Latin Grammy
Melisa Velázquez
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