Latin Grammy 2026: conoce la lista completa de nominados

Este 16 de septiembre se anunció la lista de nominados a la 27ª edición de los Latin Grammy, que reconocerá a algunas de las figuras más destacadas de la música latina, en una ceremonia que se llevará a cabo el 12 de noviembre de 2026 en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y será transmitida en vivo por Univision.
Lista completa de nominados a los Latin Grammy 2026
Entre los artistas con mayor número de nominaciones destacan Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y el dúo de hip hop CA7RIEL y Paco Amoroso, de acuerdo con la lista revelada este miércoles.
Grabación del Año
- CA7RIEL & Paco Amoroso – “Ha Ha”
- Jorge Drexler – “¿Como Se Ama?”
- Silvana Estrada – “Dime”
- Loulu Gilberto – “O Amor Nos Encontrou”
- KAROL G & Marco Antonio Solís – “Coleccionando Heridas”
- Mon Laferte – “Femme Fatale”
- Carín León – “Desde Que Te Tengo”
- Milo J – “Niño”
- Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia – “La Perla”
- Elena Rose – “Alma”
Álbum del Año
- Anitta – EQUILIBRIVM
- CA7RIEL & Paco Amoroso – FREE SPIRITS
- Jorge Drexler – Taracá
- Silvana Estrada – Vendrán Suaves Lluvias
- KAROL G – Tropicoqueta
- Mon Laferte – FEMME FATALE
- Carín León – MUDA
- Milo J – La Vida Era Más Corta
- Rawayana –¿Dónde Es El After?
- Rosalía – LUX (Complete Works)
Canción del Año
- “Coleccionando Heridas” – KAROL G
- “¿Como Se Ama?” – Jorge Drexler
- “Dime” – Silvana Estrada
- “Femme Fatale” – Mon Laferte
- “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” – CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting
- “Humano” – Juanes & Vivir Quintana
- “La Perla” – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia
- “Mi Gran Amor” – Santana ft. Becky G
- “Nilo” – Zanna
- “Solifican12” – Milo J
Mejor Nuevo Artista
- Delilah
- FABIAN
- Loulu Gilberto
- Arath Herce
- Macario Martínez
- maye
- Sofia Monroy
- Kendall Peña
- Dora Sanches
- ARIA VEGA
- Zeca Veloso
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
- Pablo Alborán – KM0
- Monsieur Periné – Instrucciones Para Ser Feliz
- nic –(Enamorada)
- Debi Nova – Todo Puede Convertirse En Canción
- Alejandro Sanz –¿Y Ahora Qué +?
Mejor Álbum Pop Tradicional
- Esteman & Daniela Spalla – Amorío
- Kany García – Puerta Abierta
- Laura Pausini – Yo Canto 2
- Reik – TQ+
- Yami Safdie – Querida Yo
Mejor Canción Pop
- “A La Niña Que Fui” – Kany García
- “Amarillo” – Joaquina
- “(favorito)” – nic
- “La Perla” – Rosalía
- “Melancolía” – Mon Laferte
Mejor Interpretación de Música Electrónica
- “Beto’s Horns (Fred Remix)” – CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..
- Kinky – “Armándola De Pedo”
- Peces Raros ft. Nick Warren – “Circular”
- Soucream & Mazzarri – “Motopirueta”
- Violeta & Bronquio – “III. Ojalá! (Bronquio Remix)”
Mejor Interpretación Urbana
- Bizarrap & Daddy Yankee – “Bzrp Music Sessions Vol. 0/66”
- Ryan Castro, Kapo & Gangsta – “La Villa”
- Feid – “Se Lo Juro Mor”
- KAROL G ft. Eddy Lover – “Dile Luna”
- Milo J ft. Trueno – “Gil”
Mejor Interpretación Reggaetón
- Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow – “Contrabando”
- Bad Gyal ft. Chencho Corleone – “Choque”
- KAROL G ft. Feid – “Verano Rosa”
- Ozuna – “Una Aventura”
- Sofía Reyes & Luísa Sonza – “Uñas Afiladas”
Mejor Álbum de Música Urbana
- Bad Gyal – Más Cara
- J Balvin & Ryan Castro – Omerta
- Beéle – Borondo
- KAROL G – Tropicoqueta
- Young Miko – Do Not Disturb: Late Checkout
Mejor Canción Urbana
- “Buenos Términos” – Rauw Alejandro
- “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
- “Por Si Mañana No Estoy” – Omar Courtz
- “Reliquia Do 2T”
- “Yo y Tú” – Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle
Mejor Álbum de Rock
- Beta – A La Mitad
- Mägo de Oz – Malicia
- 1915 – Ceremonia
- Fito Paez – Shine
- Viniloversus – La Frontera
Mejor Canción de Rock
- “Destruirse” – Viniloversus
- “Ego” – The Warning
- “Las Fuerzas Armadas Del Amor” – Fito Paez
- “Montserrat” – Draco Rosa
- “Rojo Profundo” – Dillom
Mejor Álbum Pop/Rock
- Emmanuel Horvilleur – Mi Año Gótico
- Juanes – Juanesteban
- La Vida Bohème – Tierra De Nadie
- Draco Rosa – Olas De Luz
- Usted Señalemelo – Términos & Condiciones
Mejor Canción Pop/Rock
- Paty Cantú – “Antes De Que El Mundo Se Acabe”
- CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting – “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”
- Leiva – “Hasta Que Me Quede Sin Voz”
- Arath Herce – “Me Levanté De La Cama”
- BRUSES – “Ratera”
Mejor Álbum de Música Alternativa
- Babasonicos – CUERPOS, Vol. 1
- BRUSES – DESDE EL COMA
- CA7RIEL & Paco Amoroso – FREE SPIRITS
- Teo Planell – Demian
- Rosalía – LUX (Complete Works)
Mejor Canción Alternativa
- Jorge Drexler – “Ante la duda, baila”
- Francisca Valenzuela – “BUGAMBILIA”
- Dante Spinetta – “El Reset”
- BRUSES – “QUERIDA AMALIA”
- Mon Laferte – “1:30”
Mejor Álbum Cantautor
- Djavan – Improviso
- Jorge Drexler – Taracá
- Silvana Estrada – Vendrán Suaves Lluvias
- Arath Herce – Musas en Mi
- Mon Laferte – FEMME FATALE
Mejor Canción Cantautor
- Silvana Estrada – “Dime”
- Joaquina – “generación digital”
- Jorge Drexler – “Las Palabras”
- Arath Herce – “Musas en Mi”
- Covi Quintana – “Temblor y Réplica”
Mejor Álbum Folclórico
- Eva Ayllón
- Yamandú Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco
- Lila Downs
- Milo J – La Vida Era Más Corta
- Julieta Rada
Mejor Álbum de Tango
- Anibal Berraute – Neopía
- Lidia Borda & Ariel Ardit – Somos
- Pablo Jaurena – Fueyerías
- Quinteto Revolucionario & OFJ Bogotá
- Quinteto Astor Piazzolla – Le Grand Tango
Mejor Video Musical Versión Larga
- FREE SPIRITS (The Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Leiva – Hasta Que Me Quede Sin Voz
- L7nnon – Guerras Invisíveis
- Maleh – Back To The Childhood
- FLAMENCO (varios artistas)
Productor del Año
- Edgar Barrera
- Julio Raposo
- Santiago Ruiz “Tatool”
- Juan Pablo Vega
- Federico Vindver