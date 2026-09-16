Latin Grammy 2026: conoce la lista completa de nominados

Este 16 de septiembre se anunció la lista de nominados a la 27ª edición de los Latin Grammy, que reconocerá a algunas de las figuras más destacadas de la música latina, en una ceremonia que se llevará a cabo el 12 de noviembre de 2026 en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y será transmitida en vivo por Univision.

Lista completa de nominados a los Latin Grammy 2026

Entre los artistas con mayor número de nominaciones destacan Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y el dúo de hip hop CA7RIEL y Paco Amoroso, de acuerdo con la lista revelada este miércoles.

Grabación del Año

CA7RIEL & Paco Amoroso – “Ha Ha”

Jorge Drexler – “¿Como Se Ama?”

Silvana Estrada – “Dime”

Loulu Gilberto – “O Amor Nos Encontrou”

KAROL G & Marco Antonio Solís – “Coleccionando Heridas”

Mon Laferte – “Femme Fatale”

Carín León – “Desde Que Te Tengo”

Milo J – “Niño”

Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia – “La Perla”

Elena Rose – “Alma”



Álbum del Año

Anitta – EQUILIBRIVM

CA7RIEL & Paco Amoroso – FREE SPIRITS

Jorge Drexler – Taracá

Silvana Estrada – Vendrán Suaves Lluvias

KAROL G – Tropicoqueta

Mon Laferte – FEMME FATALE

Carín León – MUDA

Milo J – La Vida Era Más Corta

Rawayana –¿Dónde Es El After?

Rosalía – LUX (Complete Works)

Canción del Año

“Coleccionando Heridas” – KAROL G

“¿Como Se Ama?” – Jorge Drexler

“Dime” – Silvana Estrada

“Femme Fatale” – Mon Laferte

“Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” – CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting

“Humano” – Juanes & Vivir Quintana

“La Perla” – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia

“Mi Gran Amor” – Santana ft. Becky G

“Nilo” – Zanna

“Solifican12” – Milo J



Mejor Nuevo Artista

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

Pablo Alborán – KM0

Monsieur Periné – Instrucciones Para Ser Feliz

nic –(Enamorada)

Debi Nova – Todo Puede Convertirse En Canción

Alejandro Sanz –¿Y Ahora Qué +?



Mejor Álbum Pop Tradicional

Esteman & Daniela Spalla – Amorío

Kany García – Puerta Abierta

Laura Pausini – Yo Canto 2

Reik – TQ+

Yami Safdie – Querida Yo

Mejor Canción Pop

“A La Niña Que Fui” – Kany García

“Amarillo” – Joaquina

“(favorito)” – nic

“La Perla” – Rosalía

“Melancolía” – Mon Laferte



Mejor Interpretación de Música Electrónica

“Beto’s Horns (Fred Remix)” – CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..

Kinky – “Armándola De Pedo”

Peces Raros ft. Nick Warren – “Circular”

Soucream & Mazzarri – “Motopirueta”

Violeta & Bronquio – “III. Ojalá! (Bronquio Remix)”

Mejor Interpretación Urbana

Bizarrap & Daddy Yankee – “Bzrp Music Sessions Vol. 0/66”

Ryan Castro, Kapo & Gangsta – “La Villa”

Feid – “Se Lo Juro Mor”

KAROL G ft. Eddy Lover – “Dile Luna”

Milo J ft. Trueno – “Gil”

Mejor Interpretación Reggaetón

Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow – “Contrabando”

Bad Gyal ft. Chencho Corleone – “Choque”

KAROL G ft. Feid – “Verano Rosa”

Ozuna – “Una Aventura”

Sofía Reyes & Luísa Sonza – “Uñas Afiladas”



Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Gyal – Más Cara

J Balvin & Ryan Castro – Omerta

Beéle – Borondo

KAROL G – Tropicoqueta

Young Miko – Do Not Disturb: Late Checkout



Mejor Canción Urbana

“Buenos Términos” – Rauw Alejandro

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee

“Por Si Mañana No Estoy” – Omar Courtz

“Reliquia Do 2T”

“Yo y Tú” – Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle



Mejor Álbum de Rock

Beta – A La Mitad

Mägo de Oz – Malicia

1915 – Ceremonia

Fito Paez – Shine

Viniloversus – La Frontera



Mejor Canción de Rock

“Destruirse” – Viniloversus

“Ego” – The Warning

“Las Fuerzas Armadas Del Amor” – Fito Paez

“Montserrat” – Draco Rosa

“Rojo Profundo” – Dillom



Mejor Álbum Pop/Rock

Emmanuel Horvilleur – Mi Año Gótico

Juanes – Juanesteban

La Vida Bohème – Tierra De Nadie

Draco Rosa – Olas De Luz

Usted Señalemelo – Términos & Condiciones



Mejor Canción Pop/Rock

Paty Cantú – “Antes De Que El Mundo Se Acabe”

CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting – “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”

Leiva – “Hasta Que Me Quede Sin Voz”

Arath Herce – “Me Levanté De La Cama”

BRUSES – “Ratera”



Mejor Álbum de Música Alternativa

Babasonicos – CUERPOS, Vol. 1

BRUSES – DESDE EL COMA

CA7RIEL & Paco Amoroso – FREE SPIRITS

Teo Planell – Demian

Rosalía – LUX (Complete Works)



Mejor Canción Alternativa

Jorge Drexler – “Ante la duda, baila”

Francisca Valenzuela – “BUGAMBILIA”

Dante Spinetta – “El Reset”

BRUSES – “QUERIDA AMALIA”

Mon Laferte – “1:30”



Mejor Álbum Cantautor

Djavan – Improviso

Jorge Drexler – Taracá

Silvana Estrada – Vendrán Suaves Lluvias

Arath Herce – Musas en Mi

Mon Laferte – FEMME FATALE



Mejor Canción Cantautor

Silvana Estrada – “Dime”

Joaquina – “generación digital”

Jorge Drexler – “Las Palabras”

Arath Herce – “Musas en Mi”

Covi Quintana – “Temblor y Réplica”

Mejor Álbum Folclórico

Eva Ayllón

Yamandú Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco

Lila Downs

Milo J – La Vida Era Más Corta

Julieta Rada



Mejor Álbum de Tango

Anibal Berraute – Neopía

Lidia Borda & Ariel Ardit – Somos

Pablo Jaurena – Fueyerías

Quinteto Revolucionario & OFJ Bogotá

Quinteto Astor Piazzolla – Le Grand Tango



Mejor Video Musical Versión Larga

FREE SPIRITS (The Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso

Leiva – Hasta Que Me Quede Sin Voz

L7nnon – Guerras Invisíveis

Maleh – Back To The Childhood

FLAMENCO (varios artistas)



Productor del Año