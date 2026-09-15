El emotivo reencuentro de Los ángeles de Charlie en los Emmy 2026 y el homenaje a Farrah Fawcett

Las estrellas de Los ángeles de Charlie, Jaclyn Smith, Kate Jackson y Cheryl Ladd, protagonizaron uno de los reencuentros más nostálgicos de la edición 78 de los Premios Emmy.

Las actrices se reunieron sobre el escenario para conmemorar el 50º aniversario de la icónica serie de ABC y recordar a una de sus protagonistas más queridas, Farrah Fawcett, fallecida en 2009.

“Eran tres hermosas y aguerridas agentes secretas que rompieron el molde misión tras misión. Yo estaba obsesionada, y el mundo también”, dijo Mariska Hargitay antes de dar paso al esperado reencuentro.

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El homenaje de Los ángeles de Charlie a Farrah Fawcett en los Emmy 2026

Durante la presentación, las tres actrices dedicaron un emotivo momento a recordar a su querida compañera de reparto, Farrah Fawcett, quien falleció en 2009, a los 62 años, tras una batalla contra el cáncer anal que posteriormente se extendió a su hígado.

“Me gustaría reconocer a alguien que no está con nosotros esta noche, y esa es mi amiga, Farrah Fawcett”, expresó Smith al tomar la palabra. “Está aquí con nosotros en la memoria colectiva de todos”.

Jackson añadió que “Farrah era el ángel más brillante de todos”.

“Fue querida por millones de personas en todo el mundo, y sigue siéndolo hoy en día”, dijo. “Nunca la olvidarán, y nosotros tampoco. Estoy seguro de que tú tampoco”.

Ladd bromeó diciendo que el “icónico” cartel rojo de Fawcett de 1976 “vive en la mente y los garajes de muchos hombres”.

El homenaje de Los ángeles de Charlie a Farrah Fawcett en los Emmy 2026 Chloe Kern/WireImage

La reunión de Los ángeles de Charlie en los Emmy 2026

Para su esperado reencuentro en los Emmy, Jaclyn Smith deslumbró con un vestido verde menta de delicada transparencia que ya había lucido en la boda de su hijo, Gaston, por otra parte, Kate Jackson apostó por un elegante traje sastre blanco, mientras que Cheryl Ladd brilló con un vestido en tono azul medianoche.

Jackson, Smith y Fawcett formaron parte del elenco original de Los ángeles de Charlie cuando la serie se estrenó en 1976, tras la salida de Fawcett, Ladd se incorporó al elenco en la segunda temporada y permaneció hasta el final de la producción, en 1981. Jackson, por su parte, dejó la serie después de la tercera temporada, en 1979.

La reunión de los Ángeles no solo sirvió para mirar hacia el pasado, también fue un recordatorio del impacto que tuvo la serie desde su estreno el 22 de septiembre de 1976.