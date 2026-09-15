Así es la mansión de 15 millones de dólares que Kylie Jenner tardó seis años en construir

Después de seis años de construcción, Kylie Jenner finalmente está mostrando cómo luce la casa de sus sueños. La empresaria compartió un recorrido por su nueva mansión, una propiedad de cinco acres —más de dos hectáreas— en la que ha trabajado desde 2020.

La nueva casa de Kylie Jenner está inspirada en Italia

La residencia fue concebida con una marcada inspiración italiana y prácticamente cada espacio ha sido diseñado a la medida. Según compartió Jenner durante el recorrido, para el proyecto se han llevado acabados y elementos personalizados desde diferentes partes del mundo, reflejando el nivel de detalle detrás de la construcción.

Aunque la casa todavía no está completamente terminada, algunos de sus elementos más especiales ya están en su lugar. Entre ellos destacan olivos que fueron un regalo de su hermana Kendall Jenner, un detalle que aporta un significado personal a la propiedad.

La mansión de 15 millones de dólares que Kylie Jenner Getty Images

El proyecto ha sido valuado en alrededor de 15 millones de dólares, una cifra equivalente a más de 270 millones de pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio. La extensión del terreno, los acabados hechos a la medida y los años que ha tomado completar la construcción convierten la propiedad en uno de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos de Kylie.