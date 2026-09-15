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Así es la mansión de 15 millones de dólares que Kylie Jenner tardó seis años en construir

La empresaria mostró por primera vez algunos rincones de la enorme residencia de estilo italiano que comenzó a construir en 2020 y que ha personalizado con piezas traídas de distintas partes del mundo.

Septiembre 15, 2026 • 
Tania Franco
Así es la mansión de 15 millones de dólares que Kylie Jenner tardó seis años en construir

La mansión de 15 millones de dólares que Kylie Jenner

Getty Images

Después de seis años de construcción, Kylie Jenner finalmente está mostrando cómo luce la casa de sus sueños. La empresaria compartió un recorrido por su nueva mansión, una propiedad de cinco acres —más de dos hectáreas— en la que ha trabajado desde 2020.

La nueva casa de Kylie Jenner está inspirada en Italia

La residencia fue concebida con una marcada inspiración italiana y prácticamente cada espacio ha sido diseñado a la medida. Según compartió Jenner durante el recorrido, para el proyecto se han llevado acabados y elementos personalizados desde diferentes partes del mundo, reflejando el nivel de detalle detrás de la construcción.

Aunque la casa todavía no está completamente terminada, algunos de sus elementos más especiales ya están en su lugar. Entre ellos destacan olivos que fueron un regalo de su hermana Kendall Jenner, un detalle que aporta un significado personal a la propiedad.

kylie jenner

La mansión de 15 millones de dólares que Kylie Jenner

Getty Images

El proyecto ha sido valuado en alrededor de 15 millones de dólares, una cifra equivalente a más de 270 millones de pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio. La extensión del terreno, los acabados hechos a la medida y los años que ha tomado completar la construcción convierten la propiedad en uno de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos de Kylie.

kylie jenner Kardashian
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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