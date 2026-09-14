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¿Quiénes son los favoritos para ganar los Emmys? Conoce a todos los nominados

The Pitt lidera las nominaciones a los Emmy 2026 con 25 candidaturas, seguida de otras producciones y estrellas favoritas de la televisión. Esta es la lista completa de nominados.

Septiembre 14, 2026 • 
Melisa Velázquez
Nominados y favoritos de los premios Emmy 2026

Nominados y favoritos de los premios Emmy 2026

Getty Images

La temporada de premios comienza de manera oficial, este lunes 14 de septiembre se celebran los Emmy Awards 2026, donde las producciones de televisión más exitosas de los últimos meses, se enfrentan por la codiciada estatuilla, bajo la conducción de Mariska Hargitay.

La edición número 78 de los Emmy se celebrará en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde se reunirán los grandes nominados y favoritos de la noche, en una ceremonia que también promete un espectacular desfile de celebridades sobre la alfombra roja.

Nominados y favoritos de los premios Emmy 2026

Con 25 nominaciones, The Pitt parte como la gran favorita de la noche, el drama médico de HBO Max, encabeza la lista de nominados, compitiendo nuevamente en la categoría de Mejor serie dramática; le sigue la serie de comedia Hacks con 24 nominaciones; le sigue Widow’s Bay, con 19 nominaciones, y Pluribus, con 18.

El resto de los nominados son:

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

  • “La diplomacia”
  • “La edad dorada”
  • “El caballero de los Siete Reinos”
  • “Paraíso”
  • “The Pitt”
  • “Pluribus”
  • “Caballos lentos”
  • “Amigos y vecinos”

MEJOR SERIE DE COMEDIA

  • “Escuela Primaria Abbott”
  • “El oso”
  • “Trucos”
  • “Margo tiene problemas de dinero”
  • “Nadie quiere esto”
  • “Solo asesinatos en el edificio”
  • “Terapia sin filtro”
  • “La maldición de Widow’s Bay”

MEJOR MINISERIE

  • “Todo es culpa suya”
  • “La bestia en mí”
  • “Bronca”
  • “DTF St. Louis”
  • “Historia de amor: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette”

MEJOR ACTOR PRINCIPAL, DRAMA

  • Sterling K. Brown, “Paraíso”
  • Gary Oldman, “Caballos lentos”
  • Mark Ruffalo, “Tarea: Unidad especial”
  • Rufus Sewell, “La diplomática”
  • Noah Wyle, “The Pitt”

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL, DRAMA

  • Carrie Coon, “La edad dorada”
  • Chase Infiniti, “Los testamentos”
  • Keri Rusell, “La diplomática”
  • Rhea Seehorn, “Pluribus”
  • Zendaya, “Euforia”

MEJOR ACTOR DE COMEDIA

  • Yahya Abdul-Mateen II, “El Hombre Maravilla”
  • Steve Carell, “Gallo”
  • Matthew Rhys, “La maldición de Widow’s Bay”
  • Jason Segel, “Terapia sin filtro”
  • Martin Short, “Solo asesinatos en el edificio”

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA

  • Quinta Brunson, “Escuela Primaria Abbott”
  • Ayo Edebiri, “El Oso”
  • Elle Fanning, “Margo tiene problemas de dinero”
  • Lisa Kudrow, “El regreso”
  • Jean Smart, “Hacks”

ACTOR MEJOR DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

  • Riz Ahmed, “El señuelo”
  • Jason Bateman, “Conejo Negro”
  • Charlie Hunnam, “Monstruo: La historia de Ed Gein”
  • Oscar Isaac, “Bronca”
  • Matthew Rhys, “La bestia en mí”

MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

  • Claire Danes, “La bestia en mí”
  • Sally Field, “Criaturas luminosas”
  • Carey Mulligan, “Bronca”
  • Sarah Pidgeon, “Historia de amor: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette”
  • Sarah Snook, “Todo es culpa suya”

MEJOR ACTOR DE REPARTO, DRAMA

  • Patrick Ball, “The Pitt”
  • Billy Crudup, “El Show de la Mañana”
  • Shawn Hatosy, “The Pitt”
  • Gerran Howell, “The Pitt”
  • Jack Lowden, “Caballos lentos”
  • Tom Pelphrey, “Tarea: Unidad especial”

Con The Pitt y Hacks como las producciones con mayor número de nominaciones, la gran incógnita será si ambas consiguen convertir su dominio en premios o si Widow’s Bay y Pluribus terminan robándose el protagonismo.

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