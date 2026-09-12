El árbol genealógico de Salma Hayek: así está formada la familia de la estrella mexicana

Salma Hayek es una de las actrices mexicanas más reconocidas en Hollywood, es originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, e inició su carrera en México antes de conquistar la industria estadounidense con su papel en Frida (2002), cinta que también produjo, le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz y consolidó su trayectoria internacional.

Sin embargo, más allá de su exitosa carrera en la industria, Salma también ha construido una familia junto a François-Henri Pinault, integrante de una de las familias empresariales más importantes de Francia.

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El árbol genealógico de Salma Hayek, la familia que pocos conocen

Salma Hayek nació en Coatzacoalcos, Veracruz, y es hija de Sami Hayek Domínguez, empresario de ascendencia libanesa, y Diana Jiménez Medina, de raíces españolas y formación en ópera, además de otros familiares importantes en su círculo cercano.

Sami Hayek Domínguez, padre de Salma Hayek

Salma es hija de Sami Hayek Domínguez, un empresario de ascendencia libanesa, quien desarrolló parte de su trayectoria profesional en los sectores industrial y petrolero en México, y una de las influencias más importantes en la vida de la actriz, pues no dudó en apoyar el sueño de su hija.

Diana Jiménez Medina, madre de Salma Hayek

Por parte de su madre, Salma tiene raíces españolas, Diana Jiménez Medina es cantante de ópera y también se desempeñó como cazatalentos, la actriz incluso ha hablado en distintas ocasiones del vínculo cercano que mantiene con ella y de la influencia que tuvo en su vida.

Sami Hayek, hermano de Salma Hayek

El hermano menor de la actriz mexicana, eligió un camino profesional muy diferente al de Salma, es diseñador industrial y de muebles, y ha desarrollado su carrera principalmente en Estados Unidos.

Se casó con la diseñadora de joyas Daniela Villegas, y juntos tienen dos hijos: Balthazar y Dorotea, y de esta manera, Salma también ocupa el papel de tía dentro de su familia.

François-Henri Pinault, esposo de Salma Hayek

Salma Hayek y François-Henri Pinault comenzaron su relación en 2006, se comprometieron y tuvieron a su hija Valentina en 2007, la pareja se casó en 2009 en París y posteriormente celebró una segunda ceremonia en Venecia.

Valentina Paloma Pinault, hija de Salma Hayek

Valentina Paloma Pinault, hija de Salma Hayek y François-Henri Pinault, nació el 21 de septiembre de 2007. A sus 18 años, ha comenzado a acompañar a su madre en eventos públicos, como los Oscar 2023, donde ambas lucieron vestidos rojos coordinados.

Los hijastros de Salma Hayek

El matrimonio con François-Henri Pinault también convirtió a Salma en madrastra de los tres hijos que el empresario tuvo de relaciones anteriores: François Pinault Jr., Mathilde Pinault y Augustin James.

El primer nieto de Salma Hayek

En 2026, Salma Hayek se convirtió en abuela por primera vez tras el nacimiento del hijo de su hijastro, François Pinault Jr., y Lara Cosima Henckel von Donnersmarck. El pequeño se llama François, aunque la actriz cariñosamente lo apoda “Panchito”, sumando una nueva generación a su familia de raíces mexicanas, españolas, libanesas y francesas.