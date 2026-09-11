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Hermana de Dolly Parton revela por qué la cantante vivió su enfermedad en secreto

Stella Parton habló por primera vez sobre la decisión de su hermana de mantener en privado su batalla contra el cáncer, diagnóstico que incluso parte de su familia desconocía antes de la muerte de la estrella a los 80 años.

Septiembre 11, 2026 • 
Tania Franco
Hermana de Dolly Parton revela por qué la cantante vivió su enfermedad en secreto

Photo by Terry Wyatt/Getty Images

La muerte de Dolly Parton, ocurrida el pasado 25 de agosto a los 80 años, tomó por sorpresa al mundo. Tras su fallecimiento, su equipo confirmó que la legendaria intérprete de Jolene había enfrentado una breve batalla contra el cáncer, una enfermedad que decidió mantener prácticamente en secreto hasta el final.

Ahora, Stella Parton, hermana de la cantante, reveló las razones detrás de esa decisión y aseguró que Dolly buscaba, ante todo, evitar que sus seguidores y seres queridos vivieran preocupados por su estado de salud.

Dolly no soportaba las cosas negativas y no habría querido que sus fans se preocuparan por ella… No quería que la gente estuviera triste.
Stella Parton
Hermana de Dolly Parton revela por qué la cantante vivió su enfermedad en secreto

Hermana de Dolly Parton revela por qué la cantante vivió su enfermedad en secreto

Paul Natkin/Getty Images

En una entrevista con Gayle King para CBS Mornings, Stella explicó que su hermana tenía una profunda aversión a la negatividad y no quería que su enfermedad provocara tristeza entre quienes la rodeaban. “Dolly no soportaba las cosas negativas”, explicó Stella, quien añadió que la cantante tampoco habría querido que sus fans estuvieran preocupados por ella.

La decisión llegó incluso hasta su círculo familiar. De acuerdo con Stella, muchos integrantes de la familia Parton tampoco sabían que Dolly tenía cáncer y únicamente algunos de sus familiares más cercanos conocían lo que realmente estaba ocurriendo.

Para Stella, guardar silencio fue coherente con la personalidad que Dolly mostró durante décadas. En lugar de convertir su enfermedad en una preocupación pública, prefirió atravesarla de manera privada mientras continuaba trabajando y desarrollando distintos proyectos.

Su hermana aseguró que Dolly estaría “feliz y encantada” al conocer las numerosas muestras de cariño que recibió después de su muerte, pues sabía que ese amor también ayudaría a su familia a sobrellevar su ausencia. Incluso durante su enfermedad, Stella reveló que la artista llegó a considerar participar en tratamientos experimentales si estos podían contribuir a ayudar en el futuro a otras personas con cáncer.

Hasta ahora, la familia no ha revelado qué tipo de cáncer padecía Dolly Parton ni durante cuánto tiempo estuvo enferma. Su equipo únicamente confirmó que atravesó una “breve batalla contra el cáncer”. La cantante murió en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center de Nashville, rodeada de sus seres queridos.

Dolly Parton
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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