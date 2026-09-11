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¿Quiénes son las madres de los 14 hijos de Elon Musk y por qué tiene tantos?

A sus 55 años, Elon Musk ha construido una familia de 14 hijos públicamente conocidos con cuatro mujeres diferentes.

Septiembre 11, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Quiénes son las madres de los 14 hijos de Elon Musk y por qué tiene tantos?

¿Quiénes son las madres de los 14 hijos de Elon Musk y por qué tiene tantos?

Getty Images

Elon Musk ha formado una de las familias más numerosas y mediáticas del mundo, a sus 55 años, el empresario tiene 14 hijos con cuatro mujeres diferentes, una familia que comenzó a crecer a principios de los 2000 y, desde entonces, ha sumado nuevos integrantes mediante fecundación in vitro, gestación subrogada y nacimientos que permanecieron en privado durante meses.

Sin embargo, más allá de su deseo de ser padre, muchos se preguntan cuál es la razón detrás de que el fundador de Tesla, quiera tener tantos hijos como le sea posible, una pregunta que él mismo ha respondido en diferentes ocasiones.

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¿Por qué Elon Musk tiene tantos hijos?

Una de las principales razones por las que Elon Musk quiere tener una familia numerosa es su preocupación por la baja tasa de natalidad, que considera una amenaza para el futuro de la civilización.

La gente cree que la población está creciendo fuera de control, pero es completamente lo contrario”, asegura.

Por otra parte, también está convencido de que sus hijos pueden hacer la diferencia en el mundo y crear una mejor realidad: “Mis hijos son mi mayor motivación. Quiero que crezcan y sean personas increíbles que marquen la diferencia en el mundo”.

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¿Quiénes son las madres de los 14 hijos de Elon Musk y por qué tiene tantos?

X @elonmusk

Ellos son los 14 hijos de Elon Musk y sus madres

Nevada, Vivian, Griffin, Kai, Saxon, Damian, X Æ A-12, Exa, Strider, Azure, Techno, Arcadia, Seldon Lycurgus y Romulus, son los 14 hijos de Elon Musk, ¿pero quiénes son sus madres?

Justine Wilson (2000-2008): La novelista canadiense fue la primera esposa de Elon Musk, y tuvieron seis hijos: Nevada Alexander, quien falleció a las 10 semanas de vida por el síndrome de muerte súbita del lactante; los gemelos Griffin y Xavier, nacidos en 2004 mediante fecundación in vitro; y los trillizos Kai, Saxon y Damian, nacidos en 2006 también mediante fecundación in vitro.

Talulah Riley (2010-2016): Tras su divorcio de Wilson, Musk inició una relación con la actriz británica Talulah Riley, y aunque se casaron en dos ocasiones, no tuvieron hijos juntos.

Grimes (2018-2022): La cantante y compositora canadiense tuvo tres hijos con Musk: X Æ A-Xii nació en 2020 y se convirtió en el primero de sus hijos juntos. En 2021 nació Exa Dark Sideræl, conocida como “Y”, mediante gestación subrogada. Posteriormente, se conoció también la existencia de Techno Mechanicus, nacido en 2022 mediante gestación subrogada.

Shivon Zilis: La ejecutiva de Neuralink y especialista en inteligencia artificial tiene cuatro hijos con Musk, los primeros fueron los gemelos Strider y Azure, nacidos en noviembre de 2021, y en 2024 llegó su hija Arcadia y, en 2025, nació su cuarto hijo, Seldon Lycurgus.

Ashley St. Clair: La cuarta madre es la escritora e influencer estadounidense, quien anunció en febrero de 2025 que Musk era el padre de su hijo Romulus, nacido a finales de 2024.

Aunque Musk presenta su deseo de tener una familia numerosa como una respuesta a la baja natalidad, su caso también plantea interrogantes sobre los desafíos de ejercer la paternidad con hijos que viven en diferentes familias y lugares.

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