Los recién casados, Taylor Swift y Travis Kelce, ya tienen un nuevo hogar, medios internacionales aseguran que la pareja adquirió una mansión histórica y con un valor millonario, para comenzar esta nueva etapa de su vida juntos.

La exclusiva y lujosa propiedad se encuentra en Bratenahl, Ohio, muy cerca de Cleveland, una ciudad que está vinculada a la infancia del Kelce, jugador de la NFL, y por la que habría pagado 5.35 millones de dólares.

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La mansión histórica donde vivirán Taylor Swift y Travis Kelce

Se dice que la propiedad la compraron el pasado mes de marzo, poco antes de que llegaran al altar, y Bratenahl, un pequeño pueblo de apenas 1,400 habitantes a orillas del lago Erie, fue el lugar elegido por Taylor y Travis, una zona que destaca por sus mansiones históricas y su privacidad, lejos de los grandes centros urbanos.

La mansión, construida en 1895, conserva el encanto de las grandes residencias de la Edad Dorada estadounidense, pero fue renovada para combinar su arquitectura histórica con comodidades modernas y llenas de lujo.

La propiedad de 14,000 metros cuadrados, combina dimensiones impresionantes y detalles históricos: la casa principal supera los 2,000 metros cuadrados y cuenta con ocho dormitorios, 11 baños, piscina, gimnasio, cine privado, sala de juegos y garaje para cinco autos. También incluye una vivienda independiente para invitados y una amplia terraza con vistas al lago.

A pesar de la renovación, conserva elementos originales del siglo XIX, como grandes ventanales, carpintería restaurada y una elegante arquitectura que mantiene el encanto de la mansión.

Así es la mansión histórica de Taylor Swift y Travis Kelce que costó millones y es un sueño Getty Images

Los problemas de Taylor Swift y Travis Kelce con sus nuevos vecinos en Cleveland

Sin embargo, la pareja no está libre de los problemas de llegar a un nuevo vecindario, pues de acuerdo con una fuente citada por el medio Deuxmoi, Taylor y Travis estarían instalando una cerca alrededor de la propiedad, una decisión que no habría sido bien recibida por algunos residentes, quienes temen que afecte sus vistas al lago.

La misma fuente asegura que incluso se habría realizado una reunión con los vecinos para hablar sobre el proyecto, pues al parecer, el plan original también contemplaba extender la cerca hasta la playa, aunque esa parte habría sido descartada.