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Director de ‘Hechizo de amor’ revela que una bruja real lanzó una maldición a la película

La historia secreta detrás de Hechizo de amor y la bruja que asesoró la película, que terminó en conflicto con Warner Bros y una inquietante maldición.

Septiembre 10, 2026 • 
Melisa Velázquez
Director de ‘Hechizo de amor’ revela que una bruja real lanzó una maldición a la película

Director de ‘Hechizo de amor’ revela que una bruja real lanzó una maldición a la película

Getty Images

A casi tres décadas del estreno de Hechizo de amor, el director Griffin Dunne reveló algunos detalles desconocidos de la producción que pocos conocían, y uno de ellos fue el inesperado conflicto con una bruja real que asesoró la película y que, tras un desacuerdo, habría lanzado una inquietante maldición contra la película.

Aunque la anécdota la contó en 2023, hoy cobra nuevamente fuerza gracias al estreno de Hechizo de amor: la magia continúa, que llega a los cines este 10 de septiembre, con el regreso de Sandra Bullock y Nicole Kidman como las protagonistas.

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La bruja real que lanzó una maldición a la película Hechizo de amor

En 2023, por el 25 aniversario de Hechizo de amor, el director Griffin Dunne recordó una de las historias más extrañas de la producción, durante una entrevista con Vanity Fair, contó que contrataron a una bruja de verdad para que los asesorara para darle un toque de autenticidad a los hechizos y rituales de la película.

La consultora de brujería se ganó la confianza de Griffin y despertó la curiosidad de Sandra Bullock y Nicole Kidman, pero el acuerdo se complicó cuando exigió una mayor participación económica en la película y quiso publicar un libro de cocina relacionado con ella.

Tras romperse las negociaciones, dejó al director un inquietante mensaje de voz en el que supuestamente lanzó una maldición en una lengua que él no reconoció, y aunque la calificó como inquietante, decidió no darle importancia: “No quiero darle fuerza a ninguna maldición”.

La grabación llegó al departamento jurídico de Warner Bros., luego de que la consultora amenazara con demandar al estudio, y los abogados optaron por terminar el conflicto y le entregaron un cheque, poniendo fin al extraño episodio.

Director de ‘Hechizo de amor’ revela que una bruja real lanzó una maldición a la película

Director de ‘Hechizo de amor’ revela que una bruja real lanzó una maldición a la película

Getty Images

¿Cómo fue que Griffin Dunne terminó dirigiendo Hechizo de amor, una película sobre brujas?

Para Griffin Dunne, su conexión con Hechizo de amor no surgió de la brujería, sino de las mujeres de su familia, el director encontró en su abuela, su madre y su hermana la inspiración para abordar la historia, al recordar la fuerza y la influencia que ellas tuvieron en su vida.

Ese fue mi portal para contar la historia”, explicó el director. La brujería era parte de la trama, pero el vínculo emocional estaba en esos lazos y en la fortaleza de las mujeres que marcaron su vida.

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