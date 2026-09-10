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Hechizo de amor

Hechizo de amor, película protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman, dirigida por Griffin Dunne

Director de ‘Hechizo de amor’ revela que una bruja real lanzó una maldición a la película
Entretenimiento
Director de ‘Hechizo de amor’ revela que una bruja real lanzó una maldición a la película
La historia secreta detrás de Hechizo de amor y la bruja que asesoró la película, que terminó en conflicto con Warner Bros y una inquietante maldición.
Septiembre 10, 2026
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Melisa Velázquez