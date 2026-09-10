¿Quién es Nick Aiello? Así es el romance de la actriz Inde Navarrette con el músico

El nombre de Inde Navarrette continúa ganando terreno en Hollywood y, con ello, también ha despertado curiosidad su vida sentimental. La actriz de 25 años mantiene una relación con Nick Aiello, un cantante y compositor de 26 años que desarrolla su carrera musical desde Nueva York.

¿Quién es Nick Aiello?

Aiello es cantante y compositor y en febrero de 2026 lanzó ILO, un EP debut compuesto por cinco canciones. Además, ha realizado presentaciones en distintas ciudades de Estados Unidos y es amigo de Joshua Bassett, con quien también ha compartido escenario.

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¿Cómo comenzó la relación de Inde Navarrette y Nick Aiello?

La pareja no ha revelado públicamente cuándo comenzó su romance, pero las pistas aparecieron durante la primavera de 2026. En abril, ambos compartieron fotografías juntos desde Coachella y Navarrette dejó un corazón en una publicación del músico. Un mes después, Aiello acompañó a la actriz durante el fin de semana del estreno de Obsession.

Durante los meses siguientes continuaron intercambiando mensajes cariñosos en redes sociales. Para agosto, el romance era mucho más evidente: fueron fotografiados tomados de la mano a las afueras del Chateau Marmont en Los Ángeles, pocos días después de que Inde fuera presentada como parte del nuevo elenco de X-Men.

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La aparición pública más reciente que encontramos de la pareja ocurrió el 30 de agosto de 2026, cuando Inde y Nick asistieron juntos al US Open en Nueva York. Fueron vistos tomados de la mano al llegar al USTA Billie Jean King National Tennis Center y posteriormente disfrutaron juntos de la jornada desde las gradas.

Aunque han mantenido los detalles de su relación lejos de los reflectores, sus apariciones públicas muestran que Nick Aiello ha acompañado a Inde durante el vertiginoso crecimiento de su carrera, mientras él continúa construyendo su propio camino dentro de la música.