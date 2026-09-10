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Muere Óscar Mario Beteta, una de las voces más reconocidas de la radio mexicana

Óscar Mario Beteta, periodista, conductor y analista económico, murió este 9 de septiembre de 2026 a los 70 años, dejando una trayectoria de más de tres décadas frente a los micrófonos.

Septiembre 10, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Óscar Mario Beteta, fue una de las voces más reconocibles de la radio informativa en México. Beteta murió a los 70 años y, de acuerdo con reportes difundidos por periodistas como Salvador García Soto, habría fallecido en el Hospital ABC de Santa Fe, después de enfrentar una enfermedad que se había agravado durante los últimos meses. Algunos medios señalaron que se trató de cáncer.

Nacido el 13 de enero de 1963 en la Ciudad de México, Óscar Mario Beteta estudió Economía en la Universidad Anáhuac y posteriormente realizó una maestría en Finanzas en la Universidad de Exeter, en Reino Unido. Su formación económica se convirtió en uno de los sellos distintivos de su trabajo periodístico.

Antes de consolidarse como una de las figuras de la radio mexicana, tuvo experiencia en el sector financiero y trabajó como corredor de bolsa. Posteriormente comenzó a desarrollar una carrera en los medios, donde combinó sus conocimientos de economía con el análisis político y la información nacional.

Uno de sus proyectos más emblemáticos fue “Los Tiempos de la Radio”, espacio que condujo durante aproximadamente tres décadas y que se convirtió en parte de la historia reciente de la radio informativa mexicana. El programa llegó a acumular miles de emisiones antes de concluir en 2024.

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Una voz reconocida por generaciones

A lo largo de su carrera, Beteta entrevistó a importantes figuras de la política, la economía y la vida pública, además de participar en distintos espacios de televisión y prensa escrita.

En 2024 se incorporó a El Financiero, donde colaboró con la columna En Petit Comité. Su actividad periodística continuó prácticamente hasta sus últimos días; el medio publicó una de sus columnas más recientes apenas unos días antes de su fallecimiento.

Su trayectoria también fue reconocida con diversos premios, entre ellos el Premio Nacional de Economía, el Premio Nacional Tlacaélel de Consultoría Económica, el Calendario de Oro al mejor conductor de un programa noticioso en radio y tres Premios Nacionales de Periodismo.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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