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Ashley St. Clair rechazó millonario acuerdo de confidencialidad y expone a su ex Elon Musk: “Espero que el riesgo sirva de algo”

Ashley St. Clair afirma que rechazó una millonaria oferta ligada a Elon Musk antes de hablar nuevamente sobre él en un polémico documental.

Septiembre 09, 2026 • 
Melisa Velázquez
Ashley St. Clair rechazó millonario acuerdo de confidencialidad y expone a su ex Elon Musk

Ashley St. Clair rechazó millonario acuerdo de confidencialidad y expone a su ex Elon Musk

Getty Images

El cineasta ganador del Oscar Alex Gibney presenta un nuevo documental sobre el multimillonario Elon Musk, que reúne testimonios de personas cercanas al fundador de Tesla, entre ellas varias de sus exparejas, incluyendo a Ashley St. Clair, madre de uno de sus hijos.

Durante el Festival de Cine de venecia, St. Clair reveló que rechazó un acuerdo de confidencialidad de 40 millones de dólares, para poder hablar de Musk en el polémico documental que está por estrenarse el 16 de octubre.

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Ashley St. Clair rechaza acuerdo millonario para poder hablar de Elon Musk en nuevo documental

El documental, de aproximadamente cuatro horas de duración, recorre los numerosos altibajos de la vida personal y profesional de Musk: desde sus 14 hijos con cuatro parejas diferentes, hasta sus batallas empresariales y su creciente influencia en la política y las redes sociales tras la compra de Twitter y su alianza con el presidente Donald Trump.

Me ofrecieron la oportunidad de no hablar por 40 millones de dólares”, dijo St. Clair, de 28 años, a los periodistas en una rueda de prensa en el Festival de Cine de Venecia el martes 8 de septiembre.

Cuando te ofrecen algo así [para que te calles], realmente genera un debate en tu cabeza sobre lo que significa tu discurso, lo valioso que es y por qué quieren ofrecerme esa cantidad de dinero para no hablar?” continuó St. Clair.

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Elon Musk

X @elonmusk

¿Por qué Ashley St. Clair quiere exponer a Elon Musk?

St. Clair, madre de uno de los hijos de Musk, se ha convertido en una crítica abierta del empresario mientras ambos mantienen una disputa por la custodia de Romulus, además, reconoció que sus anteriores posturas de derecha fueron producto de su ingenuidad.

Esa ignorancia no justifica ningún papel en eso”, dijo. “Y espero que el riesgo que corro ahora, al hablar y tratar de defenderme, al menos ayude un poco”.

Ashley afirmó que Musk inicialmente quiso transferirle 15 millones de dólares para una casa y una reserva económica, pero después recibió una propuesta para firmar un acuerdo de confidencialidad.

De acuerdo con su versión, rechazó firmarlo porque no se sentía cómoda con sus condiciones, y esta semana, en Venecia, aseguró que decidió hablar públicamente pensando en sus hijos.

Creo que, sobre todo, quiero enseñarles a mis hijos que nunca debemos anteponer la comodidad económica a decir la verdad”, afirmó.

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