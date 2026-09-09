Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Belmont Cameli reaparece junto a Ella Bright desde el set de ‘Off Campus’ tras rumores de distanciamiento

Durante el rodaje de la segunda entrega y enviaron un mensaje a sus seguidores después de semanas de especulaciones sobre una posible ruptura en su amistad.

Septiembre 08, 2026 • 
Tania Franco
Ella Bright revela cuáles fueron las escenas más incómodas de "Off Campus" para que vieran sus padres

IG: Off Campus.

Belmont Cameli y Ella Bright volvieron a aparecer juntos y el momento no pasó desapercibido entre los fans de Off Campus. Los actores, quienes conquistaron a la audiencia como Garrett Graham y Hannah Wells, compartieron un video desde el set de la segunda temporada en medio de los rumores que apuntaban a un supuesto distanciamiento entre ellos.

¿Qué pasó entre Belmont Cameli y Ella Bright?

IG: @ellabright

Te podría interesar: Belmont Cameli borra fotos con Ella Bright: ¿qué está pasando entre los protagonistas de Off Campus?

Las especulaciones comenzaron a finales de agosto, cuando seguidores notaron que Cameli había eliminado o archivado de su perfil de Instagram varias publicaciones relacionadas con la promoción de la serie, entre ellas fotografías y apariciones junto a Bright. Sin embargo, nunca hubo confirmación de algún conflicto entre los actores.

Belmont Cameli y Ella Bright reaparecen juntos

Ahora, la cuenta oficial de Off Campus publicó un video de ambos en el que agradecen el enorme recibimiento que tuvo la primera temporada y confirman que ya se encuentran trabajando en los nuevos episodios.

“Estamos de vuelta filmando la temporada 2 y no podemos esperar a que vean lo que viene”, adelantó Bright en el mensaje. Al final, ambos mandaron besos a la cámara, un gesto que muchos seguidores interpretaron como una forma de poner fin a las teorías sobre una supuesta pelea.

Belmont Cameli borra fotos con Ella Bright: ¿qué está pasando entre los protagonistas de Off Campus?

TheStewartofNY/GC Images

La amistad entre ambos ya había sido abordada anteriormente por Ella, quien ha descrito a Belmont como uno de sus mejores amigos y ha dejado claro que, fuera de la ficción, su relación es completamente platónica.

Off Campus
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Pamela Anderson revela cómo logró superar el diagnóstico de hepatitis C que alguna vez consideró una “sentencia de muerte”
Entretenimiento
Pamela Anderson revela cómo logró superar el diagnóstico de hepatitis C que alguna vez consideró una “sentencia de muerte”
Septiembre 08, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Dakota Fanning recuerda la locura de ‘Crepúsculo’ y revive la eterna rivalidad entre Team Edward y Team Jacob
Entretenimiento
Dakota Fanning recuerda la locura de ‘Crepúsculo’ y revive la eterna rivalidad entre Team Edward y Team Jacob
Septiembre 07, 2026
 · 
Tania Franco
¿Quién es Jayden James? El hijo de Britney Spears que da sus primeros pasos como modelo y músico
Entretenimiento
¿Quién es Jayden James? El hijo de Britney Spears que da sus primeros pasos como modelo y músico
Septiembre 07, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿De qué murió Mac Miller? Se cumplen ocho años de la partida del exnovio de Ariana Grande
Entretenimiento
¿De qué murió Mac Miller? Se cumplen ocho años de la partida del exnovio de Ariana Grande
Septiembre 07, 2026
 · 
Tania Franco
hombre-al-agua-festival-venecia.jpeg
Entretenimiento
De qué trata “Hombre al agua” la nueva película de Gael García que llegó a Venecia con Ricky Martin
Gael García Bernal presentó en el Festival de Cine de Venecia su tercer largometraje como director, una historia que explora el poder, la manipulación, la identidad y las relaciones humanas
Septiembre 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Carín León hace historia en The Sphere de Las Vegas: el primer artista latino en conquistar el recinto
Entretenimiento
Carín León hace historia en The Sphere de Las Vegas: el primer artista latino en conquistar el recinto
Con una producción inmersiva que llevó símbolos de México y Sonora a uno de los escenarios más innovadores del mundo, Carín León marcó un nuevo hito para la música mexicana.
Septiembre 05, 2026
 · 
Tania Franco
Gala Montes e Icho Van (1).jpg
Entretenimiento
Gala Montes presentó a su nuevo novio: quién es Icho Van
La actriz de 24 años desmintió su supuesto romance con Karime Pindter y reveló que tiene una relación abierta con su manager
Diciembre 27, 2024
 · 
Pamela Rodríguez
quien-es-paola-dalay-jose-eduardo-derbez.jpeg
Entretenimiento
Quién es la pareja de José Eduardo Derbez; ella es Paola Dalay la madre de su hija
Paola Dalay se ha convertido en una de las figuras más comentadas del espectáculo mexicano por su relación con José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez
Agosto 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez