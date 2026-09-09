Belmont Cameli reaparece junto a Ella Bright desde el set de ‘Off Campus’ tras rumores de distanciamiento

Belmont Cameli y Ella Bright volvieron a aparecer juntos y el momento no pasó desapercibido entre los fans de Off Campus. Los actores, quienes conquistaron a la audiencia como Garrett Graham y Hannah Wells, compartieron un video desde el set de la segunda temporada en medio de los rumores que apuntaban a un supuesto distanciamiento entre ellos.

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Las especulaciones comenzaron a finales de agosto, cuando seguidores notaron que Cameli había eliminado o archivado de su perfil de Instagram varias publicaciones relacionadas con la promoción de la serie, entre ellas fotografías y apariciones junto a Bright. Sin embargo, nunca hubo confirmación de algún conflicto entre los actores.

Belmont Cameli y Ella Bright reaparecen juntos

Ahora, la cuenta oficial de Off Campus publicó un video de ambos en el que agradecen el enorme recibimiento que tuvo la primera temporada y confirman que ya se encuentran trabajando en los nuevos episodios.

“Estamos de vuelta filmando la temporada 2 y no podemos esperar a que vean lo que viene”, adelantó Bright en el mensaje. Al final, ambos mandaron besos a la cámara, un gesto que muchos seguidores interpretaron como una forma de poner fin a las teorías sobre una supuesta pelea.

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La amistad entre ambos ya había sido abordada anteriormente por Ella, quien ha descrito a Belmont como uno de sus mejores amigos y ha dejado claro que, fuera de la ficción, su relación es completamente platónica.