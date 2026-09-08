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¿Selena Gomez está lista para ser mamá? La cantante expresa su deseo de experimentar la maternidad

Selena Gomez mantiene la ilusión de convertirse en madre algún día y formar su propia familia, un deseo que ha comenzado a compartir con mayor apertura.

Septiembre 08, 2026 • 
Melisa Velázquez
Selena Gomez comparte su deseo de ser mamá con tierna publicación en Instagram

Selena Gomez comparte su deseo de ser mamá con tierna publicación en Instagram

Getty Images

Selena Gomez ha vuelto a expresar su deseo de convertirse en madre, la actriz y cantante ha hablado en distintas ocasiones sobre su ilusión por experimentar la maternidad y formar una familia en el futuro.

Ahora que está casada con Benny Blanco, la también empresaria vive con mayor ilusión su deseo de formar una familia, pese a las dificultades que enfrenta para embarazarse, pues buscaría los medios adecuados para poder convertirse en mamá.

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Selena Gomez comparte su deseo de ser mamá con tierna publicación en Instagram

En una publicación en sus historias de Instagram, la actriz de Only Murders in the Building, de 34 años, compartió una tierna fotografía junto a un bebé recién nacido, y debajo de la imagen, Selena dejó ver su ilusión por algún día recibir a un hijo propio.

Un día...”, escribió la cantante junto a la fotografía.

Selena Gomez comparte su deseo de ser mamá con tierna publicación en Instagram

Selena Gomez comparte su deseo de ser mamá con tierna publicación en Instagram

Instagram

La actriz ya había hablado abiertamente sobre su deseo de convertirse en madre y formar una familia con Blanco, de 38 años, cuando el pasado mes de octubre de 2025, publicó una historia en Instagram celebrando su papel en la serie secuela de Wizards of Waverly Place, Wizards Beyond Waverly Place.

Alex Russo es una mamá”, escribió, refiriéndose a su personaje. “Ojalá algún día sea yo”.

Los planes de Selena Gomez para convertirse en madre

En un episodio de marzo del podcast de Jay Shetty, Selena y Benny hablaron sobre sus deseos de formar una familia juntos, la pareja, ha compartido en distintas ocasiones la ilusión que les genera la posibilidad de convertirse en padres.

No sé qué pasará, obviamente, pero me encantan los niños”, confesó Gomez. “Me encanta hacerlos reír; son tan dulces. Así que, absolutamente, cuando llegue ese día, estoy muy emocionada por él”.

Blanco, por su parte, destacó la facilidad que tiene Selena para conectar con los niños y recordó que, desde niña, encontró en ellos una manera especial de relacionarse con los demás.

Cuando empezaste a hacer esto eras una niña y esa era tu forma de conectar con la gente”, señaló el productor, quien también reconoció el impacto que Selena ha tenido en varias generaciones gracias a proyectos como Barney y Wizards of Waverly Place.

¿Por qué Selena Gomez no puede embarazarse?

Selena Gomez reveló en septiembre de 2024 que no puede llevar un embarazo, una realidad que reconoció que le ha resultado difícil aceptar y por la que necesitó vivir un proceso de duelo.

Nunca he dicho esto... pero, por desgracia, no puedo llevar a mis propios hijos”, dijo Gómez a Vanity Fair. “Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé. Eso fue algo que tuve que llorar un tiempo...”.

Selena también ha hablado públicamente sobre las complicaciones derivadas del lupus, enfermedad que le fue diagnosticada en 2015.

Estoy en un lugar mucho mejor con eso. Me parece una bendición que haya personas maravillosas dispuestas a hacer gestación subrogada o adopción, que son enormes posibilidades para mí”, asegura Selena, y agregó: “Me hizo estar muy agradecida por las otras vías de escape para personas que mueren por ser madres. Soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese viaje, pero será un poco diferente. Al final del día, me da igual. Será mío. Será mi bebé”.

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